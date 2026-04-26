Disastro rosso a Jerez: aspettavate l'Europa per capire i (non) valori della MotoGP 2026? Questa domenica ha già risposto

“Devo essere contento – ha detto – alla fine abbiamo fatto un gran weekend e è la prima volta che siamo competitivi a Jerez. Abbiamo lasciato qualcosa con le decisioni che abbiamo preso per la moto, io soprattutto ho valutato male delle cose. Peró sono contento del risultato”. Ci ha messo del suo, quindi, sia nel bene che nel male, così come ha fatto anche quell’Alex Marquez che comunque s’è portato a casa i 25 punti che spettano al vincitore. “Abbiamo iniziato male – ha detto il 73 - però questo weekend è sembrato positivo sin dall’inizio. Per me era tutto chiaro sin dall’inizio: spingere, arrivare davanti e imporre il mio ritmo. E’ una sensazione davvero fantastica passare davanti a queste tribune da vincitore: grazie al mio team e a tutte le persone che mi supportano e ci sono per me”. Il più contento di tutti, però, è un altro, anche se non ha vinto. Il riferimento, è chiaro, è a quel Marco Bezzecchi che ora si ritrova unico pilota con più di cento punti in classifica generale. “Sono molto felice – ha tagliato corto il pilota dell’Aprilia - oggi era importante fare una bella gara dopo ieri. Anche perché abbiamo sofferto durante il weekend. Per me Alex era troppo veloce oggi, ma sono contento per lui, lo merita”.