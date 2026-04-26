A Jerez Alex Marquez vince la prima gara Ducati del 2026 e Di Giannantonio è davanti in classifica. Ecco perché Gresini e VR46 vanno meglio degli ufficiali

Più che vincere, Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini ha dominato a Jerez. E c’è da credere, a vedere i tempi del venerdì e della domenica, che senza la pioggia del sabato si sarebbe portato a casa tutto: imprendibile nelle prequalifiche, dove ha rifilato mezzo secondo al fratello, inviolabile in gara, corsa come il Jorge Lorenzo dei tempi migliori. Anzi, pure meglio, perché lo spagnolo si è anche prodotto in un paio di sorpassi prima di prendere il comando al secondo giro e costruirsi un vantaggio da amministrare. I tempi che contano sono sempre i suoi, la gara è più veloce di sette secondi e il Team Gresini, oltre ad aver capito meglio di tutti come far funzionare questa moto, gli ha pure insegnato a festeggiare come si deve: Alex saluta il pubblico dal tettuccio di un capannello, urla nella telecamera e poi si mette a guidare la “Alexneta” per il circuito, un vecchio Volkswagen con la sua livrea assieme al resto del team. “Avevo un piano e l’ho seguito”, ha raccontato poi Alex. 2Sono partito molto forte, mi sono messo secondo e lì ho capito di essere messo bene. L’ho passato alla 6, mi sono messo comodo e ho cominciato a fare il mio ritmo. Alla fine io volevo arrivare a fine gara con la possibilità di giocarmela, sia con Marc che con Bezzecchi. Però ecco, volevo stare almeno nel gruppetto di testa. E sono riuscito a scappare. Quando Marc è caduto me l’hanno segnalato sulla tabella perché era uno di quelli col ritmo migliore, ed è importante sapere se qualcuno di veloce finisce fuori”.