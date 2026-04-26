Cosa è successo a Pecco Bagnaia a Jerez? Lui parla abbastanza chiaramente e no, non sono le gomme

Inutile dire che la maggior parte delle domande si sono concentrate su quest’ultimo particolare. Alla prima domanda Bagnaia ha parlato di inconveniente tecnico, alla seconda di inconveniente sull’anteriore. Quando gli chiediamo se è stato lo stesso problema riscontrato ieri da Jorge Martín, che ha avuto un guasto all’impianto frenante, lui risponde così: “È stato un problema di tipo diverso, anche se sullo stesso componente”. Non la gomma quindi e nemmeno il cerchio “Appena ho iniziato la gara ho sentito che c’era qualcosa che non andava, giro dopo giro la cosa è andata a peggiorare finché non sono più riuscito a fermare la moto”, racconta poi.



Niente di troppo preoccupante quindi, o comunque niente che abbia compromesso più di tanto il fine settimana. Per il resto, gli occhi sono sui test del lunedì e sui materiali portati da Borgo Panigale in una delle ultime giornate dedicate allo sviluppo delle moto attuali: “Questo weekend ho usato questo nuovo particolare, funzionava abbastanza bene e credo che il potenziale fosse buono. Chiaramente non al livello di Alex, però andava bene. Certo, partendo dietro è difficile, però almeno sono riuscito a fare qualche sorpasso e ad essere un po’ più competitivo del solito. I test saranno importanti, Ducati ha portato diverse soluzioni e credo che lunedì sarà una bella giornata”.