Chef Guido Mori risponde a Bassetti: "Il pesto non è una panacea: non cura niente. Il segreto è l'olio extravergine"

"Non esiste uno studio, almeno da una ricerca in ambito clinico, su evidenze scientifiche del pesto in quanto pesto: va diviso per componenti per capire come funziona", spiega Mori. In particolare, nel basilico "c'è una presenza di acidi fenolici, un contenuto piuttosto significativo di vitamine e fibre: è un alimento ricco di antiossidanti".

Il basilico è ricco di polifenoli, flavonoidi, acidi fenolici, svolge un'importante un'attività antiossidante: basti pensare che ha un potenziale all'interno della farmacologia, particolarmente quella collegata alle erbe. Tutto quel potenziale dunque, si ritrova in questo caso, nell'alimento. Sono poi tantissimi gli studi sull'olio che, lo sappiamo, nelle giuste quantità, è una vera e propria fonte di salute. Quello utilizzato per il pesto inoltre, è solitamente olio extravergine d'oliva che, continua Mori, diminuisce le infiammazioni, il rischio cardiovascolare e ha un'ottima protezione metabolica.

Passiamo quindi agli altri ingredienti, cioè aglio, pinoli e formaggio. L'aglio ha solforati bioattivi, i pinoli hanno grassi insaturi e il formaggio ha anche più proteine, cioè è una salsa fresca con un sacco di roba che fa bene essere mangiata.