“Menarsi per lo Swatch”, il lancio del Royal Pop con Audemars Piguet è stato una follia. Ecco i prezzi raggiunti dai reseller

E poi? Oltre al danno anche la beffa. Raggiunta dalle notizie dei disordini Swatch è stata costretta a precisare che "la collezione rimarrà disponibile per molti mesi" e dunque viene meno la scarsità che è motore del mercato. Per loro è un altro successo, altra pubblicità gratuita per un oggetto che è uscito da due giorni ed è già culto per tutto quello che gli ha girato intorno. Ma il messaggio di Swatch non ha impedito ai pochi fortunati che sono riusciti ad acquistare l'orologio di metterlo in vendita sulla piattaforme online. Dal prezzo di listino che oscilla tra i 385 euro della configurazione Lépine (corona a ore 12 e due lancette) ai 400 euro per lo stile Savonette (corona a ore 3 e piccoli secondi a ore 6) i Royal Pop sono online per un prezzo che va dai 1000 ai 2000 euro. E qualcuno ci cascherà, la FOMO e l'hype per qualcuno sono più forti della logica. Insomma, come ha scritto Fabiana Cancellara sul Foglio "il social hype sta sfuggendo di mano", e fino a quanto sareste disposti a fare a pugni per uno Swatch?