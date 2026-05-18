“Menarsi per lo Swatch”, il lancio del Royal Pop con Audemars Piguet è stato una follia. Ecco i prezzi raggiunti dai reseller

Sedie che volano, risse, spintoni, code nel caos. Il lancio del Royal Pop è stato ancora più folle del previsto. Ha sintetizzato il rapper Guè, appassionato di orologi, con una storia: "Menarsi per lo Swatch, l'umanità diventa subumanità con anche la giusta soundtrack".
Sintomo che il lancio, per quanto riguarda i produttori, è stato fatto nel modo giusto. L'hype, ve ne avevamo già parlato, è alle stelle e nella notte precedente al lancio file di ragazzi si sono accalcati fuori dalla boutique Swatch per accaparrarsi l'orologio da taschino firmato dalle due case. Fine cultori dell'orologeria? Attirati dalle colorazioni accattivanti e dal design innovativo? Macchè, la maggior parte degli avventori erano reseller pronti a rivendere l'orologio appena usciti dal negozio. Un guadagno facile, sembrava. Peccato che per accaparrarsi il Royal Pop qualcuno ha dovuto lottare, letteralmente. Hanno fatto il giro del web le immagini della rissa a Gae Aulenti a Milano, e scene simili si sono verificate in tutte le città d'Italia e non solo. Al Mall of the Emirates di Dubai, ad esempio, l'evento è stato del tutto annullato per motivi di sicurezza legati proprio alla gestione della folla, in Florida sono circolati video molto simili a quelli di Milano. A Firenze la code è sfociata in disordini placati dall'intervento della Polizia. A Verona il negozio è stato costretto a chiudere per richiedere l'intervento dei Carabinieri. Scene identiche come detto a Milano, ma anche a Roma, Bergamo, Torino, Pescara...
E poi? Oltre al danno anche la beffa. Raggiunta dalle notizie dei disordini Swatch è stata costretta a precisare che "la collezione rimarrà disponibile per molti mesi" e dunque viene meno la scarsità che è motore del mercato. Per loro è un altro successo, altra pubblicità gratuita per un oggetto che è uscito da due giorni ed è già culto per tutto quello che gli ha girato intorno. Ma il messaggio di Swatch non ha impedito ai pochi fortunati che sono riusciti ad acquistare l'orologio di metterlo in vendita sulla piattaforme online. Dal prezzo di listino che oscilla tra i 385 euro della configurazione Lépine (corona a ore 12 e due lancette) ai 400 euro per lo stile Savonette (corona a ore 3 e piccoli secondi a ore 6) i Royal Pop sono online per un prezzo che va dai 1000 ai 2000 euro. E qualcuno ci cascherà, la FOMO e l'hype per qualcuno sono più forti della logica. Insomma, come ha scritto Fabiana Cancellara sul Foglio "il social hype sta sfuggendo di mano", e fino a quanto sareste disposti a fare a pugni per uno Swatch?