La bomba di Silvia Salis sul Teatro Carlo Felice di Genova: da 30.000 euro a 1,5 milioni per quattro scenografie. E ora la Procura indaga per falso in bilancio

Questo numero non ha senso. Cinquanta. È il fattore di moltiplicazione applicato al valore di quattro scenografie usate, acquistate di seconda mano dalla Scala di Milano nel 2022, e poi iscritte nel bilancio 2024 del Teatro Carlo Felice di Genova. Trentamila euro di costo. Per i quattro allestimenti di Idomeneo di Mozart, Madama Butterfly di Puccini, I due Foscari e Falstaff di Verdi, opere di repertorio, non certo delle rarità. Quegli stessi allestimenti, due anni dopo, compaiono nel bilancio consuntivo 2024 come attivo patrimoniale per 1,5 milioni di euro. Senza una perizia. Con il parere non certificato di un esperto consultato dall'ex sovrintendente Claudio Orazi. Grazie a quella rivalutazione, il bilancio 2024 del Carlo Felice si chiude in attivo. Per capire cosa è successo, bisogna tenere a mente come funzionano le fondazioni liriche italiane e i loro bilanci. I teatri d'opera sono bestie contabili particolari: ricevono contributi pubblici dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), dai Comuni, dalle Regioni; hanno organici fissi di centinaia di lavoratori; e devono — per legge — non chiudere in passivo oltre certi limiti, pena il commissariamento.

La gestione dell'ex sovrintendente Claudio Orazi, in carica per cinque anni fino all'aprile 2025, aveva acquistato nel 2022 quattro allestimenti di seconda mano dal Teatro alla Scala. Costo totale: 30.000 euro. Una cifra trascurabile per una fondazione lirica, il tipo di acquisto che in qualunque altro contesto passerebbe inosservato. Poi quegli allestimenti vengono ristrutturati dal personale interno del teatro. E a quel punto, nel bilancio 2024, qualcuno decide di "patrimonializzarli": di iscriverli come asset, con un valore aggiornato. Il valore scelto è 1,5 milioni di euro. Quella posta attiva genera una "componente positiva nel conto economico" — in pratica, un ricavo contabile che non è denaro entrato in cassa, ma una rivalutazione sulla carta. Il risultato è che il bilancio, che altrimenti avrebbe chiuso con un rosso di quasi un milione e mezzo, si chiude invece con un attivo di 19.000 euro.