Giacomo Bongiorni è stato ammazzato di botte di fronte a suo figlio perché ha fatto il lavoro delle forze dell’ordine con dei ragazzi ubriachi in pieno centro, di giorno e vicino alla sede di polizia e carabinieri. Davvero non capite cosa non funziona?

“Non lanciate le bottiglie”. Morto. Stop. Non c’è altro da aggiungere. Giacomo Bongiorni era uscito di casa con suo figlio di 11 anni, sua moglie e il cognato, nella sua città, la stessa in cui un gruppo di ragazzi italiani e non tra i 16 e i vent’anni si stava divertendo lanciando bottiglie da ubriachi. La chiamano “malamovida”, quelli del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La chiama così il sindaco. Non suona bene. Potremmo chiamarlo istinto animale forse, ma è troppo poco per parlare di quanto avvenuto. Gli animali non lo fanno, non rispondono a un rimprovero colpendoti fino a farti cadere a terra e continuando a picchiarti finché non muori. È una violenza giovanile? Forse, lo devono dire i sociologici, gli esperti, gli scienziati. I nessi causali non sono ciò che ci riguarda. L’impatto politico? È evidente, un correre ai ripari con frenetica e manifesta inadeguatezza. Vicino a piazza Felice Palma, la stessa in cui Giacomo è morto, la stessa in cui un gruppo di ragazzi stava lanciando bottiglie in modo molesto, ci sono le sedi di polizia, carabinieri e vigili urbani. Dov’erano? A farsi uno spritz? La domanda da farsi non riguarda la cattiveria dei ragazzi o il coraggio dell’uomo ucciso. L’uomo è morto e i ragazzi dovranno rispondere delle loro azioni. Noi dobbiamo chiederci: perché un uomo qualunque in giro col cognato, la moglie e un figlio è dovuto intervenire per cercare di gestire degli imbecilli in una piazza del centro città, a pochi passi dagli uffici delle forze dell’ordine? C’è qualche passaggio che manca, un bug. C’è qualcosa che non ha funzionato prima. Il problema non è solo i pugni su un uomo che ha fatto la cosa giusta, ma la cosa giusta non è necessariamente la cosa che andava fatta. Il fatto che si sia rivelato necessario che un cittadino qualsiasi intervenisse è un problema.
Un caso non fa statistica, direte, non possiamo condannare chi non c’era, perché altre volte intervengono e stavolta no, ok, ma di solito sì, quindi non è colpa degli uomini in divisa, che fanno sempre il loro dovere ma stavolta no, è una tragedia, una gran sfortuna, una sfiga capitata a un uomo giusto che sfortunatamente si trovava nel posto sbagliato - vicino alle sedi di chi dovrebbe far sì che in città non esistano “posti sbagliati” - al momento sbagliato. Ma è davvero un caso? A Bologna di fronte alla Stazione l’uomo che uccise il capotreno bazzicava da tempo, insieme ad altri ubriachi molesti tra le pensiline del bus, in bella vista, a pochi metri da soldati armati e carabinieri. Perché non “gestiscono” l’ordine? Questo succede in ogni grande città. Alla stazione di Milano Rogoredo, nell’interland milanese, a Roma, a Verona, a Rimini, ad Ancona e giù. Tra derive militariste e giustificazionismo mollaccione, destra e sinistra una cosa non fanno: pensare a quello che c’è, agire su quanto hanno di fronte agli occhi. Non sempre è necessario “intensificare la sicurezza” o cambiare qualcosa. Talvolta basterebbe che quel che già abbiamo funzionasse. E nelle città, nella vita di tutti i giorni, dai vigili ai carabinieri, qualcosa non funziona. Non funziona da tempo. Stavolta ci è scappato il morto e un figlio di 11 anni è stato traumatizzato a vita, come la madre. Ma altre volte ci scappa il furto, il pestaggio, il ragazzo che resta zoppo perché accoltellato in centro a Milano a una gamba e così via. Le forze dell’ordine agiscono? Chiedetevelo guardandovi intorno, mentre andate a fare la spesa o prendete un caffè. Chiedetevi perché i vigili al bar e poi chiusi in auto al cellulare non fanno spostare o portare via l’auto di quello parcheggiato nel posto per disabili. Chiedetevi perché i controlli li fanno alla stazione della metro di Citylife e non altrove, chiedetevi se quando prendete un passante vi sentite tranquilli.