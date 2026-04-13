Giacomo Bongiorni è stato ammazzato di botte di fronte a suo figlio perché ha fatto il lavoro delle forze dell’ordine con dei ragazzi ubriachi in pieno centro, di giorno e vicino alla sede di polizia e carabinieri. Davvero non capite cosa non funziona?

“Non lanciate le bottiglie”. Morto. Stop. Non c’è altro da aggiungere. Giacomo Bongiorni era uscito di casa con suo figlio di 11 anni, sua moglie e il cognato, nella sua città, la stessa in cui un gruppo di ragazzi italiani e non tra i 16 e i vent’anni si stava divertendo lanciando bottiglie da ubriachi. La chiamano “malamovida”, quelli del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La chiama così il sindaco. Non suona bene. Potremmo chiamarlo istinto animale forse, ma è troppo poco per parlare di quanto avvenuto. Gli animali non lo fanno, non rispondono a un rimprovero colpendoti fino a farti cadere a terra e continuando a picchiarti finché non muori. È una violenza giovanile? Forse, lo devono dire i sociologici, gli esperti, gli scienziati. I nessi causali non sono ciò che ci riguarda. L’impatto politico? È evidente, un correre ai ripari con frenetica e manifesta inadeguatezza. Vicino a piazza Felice Palma, la stessa in cui Giacomo è morto, la stessa in cui un gruppo di ragazzi stava lanciando bottiglie in modo molesto, ci sono le sedi di polizia, carabinieri e vigili urbani. Dov’erano? A farsi uno spritz? La domanda da farsi non riguarda la cattiveria dei ragazzi o il coraggio dell’uomo ucciso. L’uomo è morto e i ragazzi dovranno rispondere delle loro azioni. Noi dobbiamo chiederci: perché un uomo qualunque in giro col cognato, la moglie e un figlio è dovuto intervenire per cercare di gestire degli imbecilli in una piazza del centro città, a pochi passi dagli uffici delle forze dell’ordine? C’è qualche passaggio che manca, un bug. C’è qualcosa che non ha funzionato prima. Il problema non è solo i pugni su un uomo che ha fatto la cosa giusta, ma la cosa giusta non è necessariamente la cosa che andava fatta. Il fatto che si sia rivelato necessario che un cittadino qualsiasi intervenisse è un problema.