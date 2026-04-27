Signori, è la Guerra Fredda dei miliardi: Musk contro Bezos, Space X contro Blue Origin per il lander lunare privato finanziato dalla Nasa

In altri articoli ho trattato il tema della geopolitica dello Spazio e cioè l’idea che la conquista della Luna nel 1969 con il programma Apollo (supportato dal gigantesco razzo vettore Saturno 5) sia stata dovuta alla competizione tra USA e Unione Sovietica. Una lettura che si basa sulle enormi risorse finanziarie messe a disposizione dall’America per battere il concorrente che per primo aveva iniziato l’esplorazione spaziale. Gli USA vinsero ma poi ci furono anni di nulla o quasi con i fan dello spazio che si sono dovuti accontentare solo degli Space Shuttle (1981) e poi della Stazione Spaziale Internazionale (in funzione dal 2000), un po’ pochino per chi aveva creduto alla conquista delle stelle. Infatti l’ultima volta che astronauti hanno calcato Selene sono stati quelli di Apollo 17 il 14 dicembre 1972.

La ripresa della competizione negli ultimi anni con la Cina e la Russia (e in misura minore con l’India) ha spinto gli USA a finanziare pesantemente il nuovo progetto lunare di Artemis. In questo articolo voglio però accendere la luce su una nuova competizione che sta facendo bene all’esplorazione spaziale e cioè la competizione “interna” - la parola è sempre la stessa- tra due miliardari americani: Elon Musk, con Space X, e Jeff Bezos con Blue Origin, rispettivamente l’uomo più ricco del mondo e il terzo. Si tratta di una gara che riguarda sia i lander lunari che i razzi vettori. E si badi che tra i due è aperto il confronto anche per l’IA.