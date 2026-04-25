Il futuro della missione Artemis: base lunare entro il 2030, poi Marte. Il piano NASA che riaccende il sogno Apollo

Artemis ha riportato l'Uomo a "riveder la Luna" dopo che i voli si erano interrotti alla missione Apollo 17 e dopo che l'Apollo 11 aveva "fatto l'impresa" e cioè aveva conquistato il satellite naturale della Terra nel 1969. Non è un evento di poco conto visto che dal 1972 in poi si è trattato solo di occuparsi della Stazione Spaziale Internazionale (SSI). Ma ora che Artemis 2 è stata completata con grande successo cosa accadrà?

La prossima missione sarà Artemis 3 è prevista per la metà del 2027. È una missione la quale inizialmente doveva riportare astronauti a calcare di nuovo il suolo lunare ma poi è stata rimodulata per fare delle simulazioni di operazioni difficili in orbita terrestre e specificatamente agganci ("randezvous") tra la Orion e moduli di atterraggio ("lander") costruiti da privati come SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos che sono tra gli uomini più ricchi del mondo. Per il nuovo allunaggio i due miliardari sono in competizione tra loro.