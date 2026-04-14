Cosa c’è dietro al ritorno dell’uomo sulla Luna con Artemis II (e III nel 2028)? Ovvio: la sfida spaziale tra Cina, Russia e Usa (come durante la Guerra Fredda)

Eppure tutto si è fermato. Perché? La risposta è nel motivo che stava dietro alle immense risorse economiche profuse nel Programma Apollo che aveva lo scopo di segnare la supremazia americana nello spazio e specificatamente di battere l’Unione Sovietica che pure aveva ottenuto grandi risultati inziali con lo Sputnik (4 ottobre 1957) e il “primo uomo nello spazio” e cioè il cosmonauta sovietico Jurij Gagarin. Quello che negli anni ’70 dello scorso secolo invece non si ebbe più fu la corsa alla supremazia geopolitica dello spazio, nel senso che dopo la Luna -come detto- ci si poteva aspettare solo una base permanente sul nostro satellite e poi la conquista di Marte, tutti obiettivi costosissimi e praticamente impossibili da raggiungere. L’URSS ammise di fatto la sconfitta e la Luna e lo spazio persero ogni interesse. La domanda naturale è dunque cosa è successo ora? La ripresa è dovuta a due Presidenti USA: Barack Obama e Donald Trump. Pur con motivazioni politiche clamorosamente opposte hanno ritenuto che l’esplorazione spaziale potesse essere nuovamente d’aiuto per gli USA alla luce dei “nuovi nemici” geopolitici globali e cioè la Federazione Russa guidata da Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping. Infatti, soprattutto il secondo, ha spinto fortemente l’astronautica cinese con diverse missioni (“Chang'e”) che hanno avuto come obiettivo la Luna. Anche l’India (missione Chandrayaan), in verità, è scesa in campo ma per gli Usa non costituiscono un valido competitore politico. All’orizzonte del 2035 si prospetta anche una Base Lunare (ILRS) della Cina in collaborazione con la Russia.

Dunque Artemis 2 è il frutto non solo dello spirito eroico americano, il mito dell’Ovest e del confine, ma anche e soprattutto della volontà degli Stati Uniti di segnare punti definitivi a proprio vantaggio nei confronti della Cina e, in seconda battuta, della Russia. Infatti il “trofeo lunare” è un trofeo principalmente geopolitico che conferisce prestigio mondiale. La gente dice, “però gli Usa… fanno una guerra e contemporaneamente mandano uomini sulla Luna”, chi mai potrà mai batterli? Ecco perché Artemis e Apollo sono indissolubilmente legate. E poi anche nella mitologia greca Artemide, che rappresenta la Luna, è gemella di Apollo, figli entrambi di Zeus e Leto. Si tratta solo di una coincidenza?