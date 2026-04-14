Lo studio bomba contro la medicina transgender è pesantissimo: “Ansia e depressione non calano e i trattamenti psichiatrici aumentano”. La disforia di genere negli adolescenti? “Secondaria ad altri problemi legati alla salute mentale”

La Finlandia assegna a ogni cittadino un codice numerico univoco di 11 cifre che consente ai ricercatori di collegare cartelle cliniche, prescrizioni farmaceutiche e ricoveri nell'arco di decenni. Grazie a questo sistema, il team guidato da Sami-Matti Ruuska, Katinka Tuisku, Timo Holttinen e dalla psichiatra Riittakerttu Kaltiala ha potuto tracciare l'intera storia clinica di ogni singolo adolescente che si è rivolto ai due centri nazionali di identità di genere della Finlandia tra il 1996 e il 2019 prima dei 23 anni e pubblicare i risultati della loro analisi il 4 aprile 2026 sulla rivista medica Acta Paediatrica, Psychiatric Morbidity Among Adolescents and Young Adults Who Contacted Specialised Gender Identity Services in Finland in 1996–2019: A Register Study. Il campione finale comprende 2.083 individui seguiti per un massimo di 25 anni, confrontati con un gruppo di controllo di 16.643 persone della popolazione generale abbinate per anno di nascita e città di residenza.

L'indicatore principale misurato era il ricorso a cure psichiatriche specialistiche — cioè il livello di assistenza riservato in Finlandia ai disturbi gravi, distinto dall'assistenza di base per difficoltà psicosociali lievi. Prima del primo appuntamento ai servizi di identità di genere, il 45,7% del gruppo in studio aveva già necessitato di cure psichiatriche specialistiche. Nel gruppo di controllo della popolazione generale la quota era del 15%. Due o più anni dopo la prima visita — una finestra temporale deliberatamente inserita per consentire la valutazione e i trattamenti iniziali — la quota del gruppo in studio era salita al 61,7%. Nei controlli restava al 14,6%. Tra quanti avevano ricevuto una riassegnazione medica di genere l'aumento era marcato: nei trattamenti femminilizzanti la morbilità psichiatrica è passata dal 9,8% al 60,7%; in quelli mascolinizzanti dal 21,6% al 54,5%. Le conclusioni degli autori sono dirette: «I bisogni psichiatrici non si attenuano dopo la riassegnazione medica di genere.» Lo studio nota anche una tendenza storica: chi si è rivolto ai servizi dopo il 2010 — quando i riferimenti hanno cominciato ad aumentare rapidamente — mostrava bisogni psichiatrici più alti rispetto alle coorti precedenti, sia prima che dopo la visita al centro. Analizzando la mortalità in un sotto-studio correlato sullo stesso campione, il tasso di suicidi risultava proporzionalmente più alto rispetto ai controlli, con il rischio strettamente legato alla quantità di cure psichiatriche pregresse.