“Roberta Valente - Notaio in Sorrento” è l’ennesima fiction cagna della Rai: un’overdose di cliché. La trama? Non pervenuta

La fiction è uno stereotipo del Sud e non sembra volersene discostare. Il fidanzato che accetta di sposarsi senza troppo entusiasmo, l’eccessiva partecipazione dei parenti: la trama è scarna e lenta pure se guardata con il x2 e il folklore prende il sopravvento.

Alcuni hanno definito la fiction un tentativo di emulare la fortunata Imma Tataranni, ma il paragone non regge da nessun punto di vista e non ha neanche motivo di esistere, se non per la presenza di Lapice in entrambe le serie tv. E anche se la Ratti non ha le colpe di questo impatto a dir poco tiepido della fiction, non reggerebbe neanche il paragone con Vanessa Scalera, un’attrice difficilmente equiparabile. Ma, al di là di paragoni fantasiosi, la vera colpa di Roberta Valente - Notaio in Sorrento è quella di essere un’overdose di cliché noiosi. Cosa c’è di più noioso di un clichè? L’intenzione forzata di non farlo risultare tale. La verità è che la fiction sembra una sorta di prolungamento di Benvenuti al Sud, con la differenza che la protagonista era già del Sud: un “Bentornati al Sud”, potremmo dire. Il susseguirsi delle vicissitudini (quali?) non regala nessuna suspance. La sfida più eccitante è cercare di rimanere svegli mentre si guarda la fiction: un vero fetish.

Sono previste altre tre puntate e a chi le vedrà ci verrebbe da dire: buona fortuna! La prima puntata, nonostante tutto, ha vinto la serata con il 21,6% di share e 3,5 milioni di spettatori. L’esordio è stato premiato anche se, con tutta onestà, siamo titubanti sul seguito delle prossime puntate. A meno che il pubblico televisivo italiano non sia molto, ma molto masochista!