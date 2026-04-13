Manuel Agnelli non scatarra sul nepotismo? Lancia il suo festivalino musicale anti-talent ma poi seleziona la band della figlia Emma

"Sono figlio di commercialista", ha ribadito Manuel Agnelli a 'Splendida Cornice', nella puntata dello scorso giovedì su Rai 3. Ma quanto parla il frontman degli Afterhours negli ultimi tempi? Parecchio, interviste à gogo! Sembra quasi che debba promuovere qualche cosa e, in effetti, è proprio così. L'ex giudice di 'X Factor', tanto per cambiare, si sta pavoneggiando della propria tracotante concretezza, nonché credibilità artistica in ogni dove mediatico perché ha da lanciare un nuovo progetto che stavolta lo vede in veste di mecenate musicale che ha setacciato lo Stivale in lungo e in largo per selezionare giovani artisti a cui dare spazio, in virtù del loro talento e soltanto di quello, all'interno di un 'progetto triennale', 'Suoni dal Futuro', con un unico e immacolato obiettivo (che citiamo dal sito della manifestazione, ndr): "sostenere una nuova generazione di autori, autrici, musicisti e musiciste, attraverso un percorso concreto fatto di palco, formazione e crescita professionale".

La prima tappa di tale 'prossima rivoluzione' (sic.) si è tenuta a Milano lo scorso 10 aprile, nel locale anzi nell'associazione culturale di Agnelli, 'Germi', posticino sui Navigli. La seconda a Taranto, allo SpazioPorto - dove si celebra già da qualche anno svolto il concertone alternativo del Primo Maggio (non senza polemiche). Ma il 'calendario primaverile', a cui ne farà seguito un altro autunnale, è zeppo di appuntamenti in cui le sei band scelte dal duro e puro Manuelone si esibiranno dal vivo tra Pesaro, Palermo, Napoli, Roma, Torino e Bologna (qui tutte le date). Il nostro vanta di aver fatto nascere cotanta meraviglia 'con i tanti soldi guadagnati a 'X Factor', "quando sono andato a fare il giudice lì mi hanno dato del venduto. Invece bisogna trovare il modo di ottenere i mezzi per fare le cose, la rivoluzione. Stare a casa sul divano e lamentarsi è da sfigati". Tutto giustissimo, meritorio perfino. Ma Agnelli omette un piccolo particolare: tra le sei band di fulgidi giovinastri da lui scelte per partecipare al progetto che sembra proprio voler imporsi come strada alternativa ai talent televisivi, c'è anche quella capitanata dalla figlia ventenne Emma, i 'Dirty Noise'. Ah. Pur con le migliori intenzioni, non si esce vivi dai Nepo Baby, a occhio e (soprattutto) croce...