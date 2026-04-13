“Lo ripeto, più invochiamo la letteratura più siamo fottuti”. La confessione tremenda di Luca Ricci sul suo ultimo libro “Gioco di prestigio”

È vero i miei romanzi sono tutti bacati. Inserisco nella mela del romanzo il verme del racconto. Li interrompo, li segmento, li metto in pausa e poi li faccio ripartire. Faccio vedere le cuciture delle trame e me ne vanto. Rivendico la letteratura, ben sapendo che ogni volta che la nomino l’avvicino alla sua stessa fine. Gioco di prestigio non fa eccezione: già nel titolo è evidente un tentativo di definizione della letteratura. La letteratura come dovrebbe essere e non com’è diventata: un’illusione fallace, una menzogna a metà. È un tentativo nostalgico, alla maniera di Ingeborg Bachmann quando scrive Letteratura come utopia, di chi rivorrebbe indietro qualcosa che è perduto per sempre. Lo ripeto, più invochiamo la letteratura più siamo fottuti. Ai tempi in cui se la passava benissimo - ai tempi in cui era l’unico medium per veicolare una storia, ai tempi in cui i grandi romanzi colti e i feuilleton erano la stessa cosa - nessuno aveva bisogno di pronunciare il suo nome. Oggi è tutto un tirare la letteratura per la giacca, chiamarla a gran voce, reclamarla, ribadirla. Tanto più una cosa è impensata quanto più è potente. Viceversa, il pensare troppo a una cosa la indebolisce, la debilita. Oggi non facciamo che pensare alla letteratura perché sappiamo che ha smesso di essere uno degli strumenti cognitivi attraverso cui l’uomo conosce se stesso. Smarrito il senso della letteratura, gli scrittori quotidianamente si sforzano di trovargliene uno posticcio. Più che scriverla (e leggerla), la rimuginiamo. Dalla letteratura della crisi alla crisi della letteratura il passo è stato brevissimo. Oggi gli inetti non sono più i personaggi ma direttamente gli scrittori. C’è una crepa che, dal crollo odierno, è possibile seguire a ritroso mentre si fa sempre più piccola, quasi impercettibile.