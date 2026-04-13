Ma davvero Jannik Sinner può già perdere il primo posto del ranking? Ecco perché e dove potrebbe arrivare il controsorpasso di Alcaraz

Il ranking Atp si basa su un sistema di punti accumulati dai giocatori in base ai tornei a cui partecipano. I punti vengono guadagnati in base alla fase raggiunta nei vari eventi, con i tornei del Grand Slam che offrono il maggior numero di punti. Ogni anno, i punti guadagnati dai giocatori scadono, e solo i migliori risultati degli ultimi 52 settimane vengono considerati. Questo significa che i giocatori devono costantemente difendere i loro punti per mantenere la loro posizione. La particolarità del ranking Atp è che più che contro gli avversari, la posizione è frutto di una costante sfida contro i risultati dell'anno precedente. Oggi, il primo posto di Jannik Sinner è appeso a un filo sottilissimo di appena 160 punti. E mentre l'altoatesino rimarrà fermo, Alcaraz avrà l'opportunità di guadagnare punti preziosi questa settimana a Barcellona, dove lo scorso anno è stato finalista. Proprio al sconfitta della scorsa stagione contro Rune, in un match sospeso al secondo set causa infortunio, potrebbe rappresentare un tesoretto preziosissimo per tornare alla prima posizione. Ai nastri di partenza Carlos perderà infatti solo 330 punti, ma se dovesse vincere il torneo ne guadagnerà 550, 170 in più e sufficienti per riconquistare lo scettro. Ma niente paura, a “causa” del caso Clostebol lo scorso anno Jannik Sinner lo scorso anno è stato fermo fino al torneo di Roma, avrà perciò da difendere solo 1950 punti da qui al Roland Garros, mentre lo spagnolo ne avrà ben 3330, vista anche la vittoria al Foro Italico. Potrebbe quindi esserci un immediato sorpasso e controsorpasso nelle posizioni nobili del ranking in una sfida già eterna, quella fra Alcaraz e Sinner e fra gli Alcaraz e i Sinner del 2025, che si rinnova settimana dopo settimana in un'entusiasmante epopea sportiva.