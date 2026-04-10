Sinner, Alcaraz e la differenza tra i buoni giocatori e i campioni. Spiega Paolo Bertolucci: “Hanno il frigo vuoto, ma sono riusciti a portare in tavola un piatto che soddisfa l’appetito”

L'ex giocatore è intervenuto con un editoriale sulla Gazzetta dello Sport, intitolato: “Sinner, Alcaraz e le partite sporche: la differenza tra un buon giocatore e un campione”. Con una metafora culinaria, tema a Bertolucci caro quanto il tennis come ironizzerebbe Adriano Panatta, il commentatore spiega: “Entrambi, ieri, si sono ritrovati col frigorifero vuoto e pure con pochi ingredienti hanno saputo portare in tavola un piatto in grado di soddisfare il loro appetito”. La grande differenza dei primi due al mondo rispetto agli altri sarebbe dunque questa resilienza, questa estrema confidenza nelle proprie capacità anche nei momenti più bui: “Hanno sofferto, lottato, faticato e alla fine hanno portato a casa il successo alzando il livello, come sanno fare i grandi. È questo che fanno i campioni: magari lasciano un set per strada in modo inaspettato, poi vengono fuori alla distanza, controllando il rush finale”. Una caratteristica propria di tutti i grandi campioni, ma che presenta un'anomalia rispetto ad esempio a Novak Djokovic: “Se Djokovic nella sua straordinaria carriera ci ha dimostrato mille volte come risalire in sella e dominare il match dopo aver perso il primo set, sia lo spagnolo che l’azzurro ieri hanno stravinto il primo parziale per 6-1, poi hanno avuto una défaillance nel secondo”.

E a coloro che già erano pronti ad annunciare la disfatta di Sinner Bertolucci dice: “È la dimostrazione che le partite, come dice Sinner, vanno affrontate con attenzione e umiltà, una alla volta, e non tutti i giorni è possibile avere il frigo pieno. Ora bisognerà recuperare le energie, entrambi sanno bene come fare. Oggi è un altro giorno, si vedrà...”. Perché il campione non è chi domina quando tutto è al suo posto, ma chi riesce a strappare la vittoria anche quando niente funziona.