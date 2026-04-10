Il linguaggio del corpo di Marc Marquez? Ramon Forcada e Chicho Lorenzo la vedono molto scura. E Ducati “così è persa”.

Questa analisi sposta il piano del discorso dalla meccanica alla biologia: se Marquez non può più permettersi di "sporcare" la guida per correggere i limiti del mezzo, allora il sistema Ducati entra in una crisi d'identità profonda. La casa di Borgo Panigale, pur avendo una flotta impressionante di moto in griglia, sembra aver smarrito l’orientamento, incapace di trovare un riferimento univoco in una stagione dove Aldeguer manca di esperienza e Alex Marquez, Bagnaia e Morbidelli appaiono sfocati, con il solo Di Giannantonio che sembra trovarsi realmente a suo agio. Sempre Forcada evidenzia come questa incertezza stia favorendo la concorrenza, con Aprilia che è diventata improvvisamente la lepre da inseguire e il modello tecnico da copiare. Ma se Forcada si concentra sulla struttura tecnica e sull'istinto, Chicho Lorenzo, dal suo "Motogepeando", notando pure una tensione che va oltre la semplice competizione sportiva. La rivalità con Fabio Di Giannantonio, culminata nella collisione di Austin, è il sintomo di una vulnerabilità che Marquez fatica a gestire.

"Abbiamo a che fare con Marc Márquez – dice - la cui gara è iniziata proprio con quella manovra di sorpasso in cui non è riuscito a fermare la moto ed è finito a terra, non trascinando con sé Di Giannantonio, ma causandone la caduta. Era inevitabile. Già nella prima gara l'ho visto molto preoccupato. Non è una preoccupazione per il risultato. È una preoccupazione per la sua prestazione, per la sua condizione fisica. E stiamo vedendo che è ben lungi dall'essersi ripreso e che sta faticando a trovare il suo ritmo. C'è anche rivalità con Di Giannantonio che non aiuta, tra i due ci sono già stati dei sorpassi al limite. Alla fine, tutti i piloti sono dei combattenti. Però sono convinto che quando si riprenderà, tra qualche mese, farà lo stesso che nel 2025. Non c'è dubbio".