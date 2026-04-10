“Kimi Antonelli? A volte lo vedo fare troppe stronz*te su Instagram”: uno scintillante Robert Kubica e i suoi consigli al nuovo leader del mondiale F1

Di lezioni ne ha già imparate parecchie, basta vedere come ha approcciato l’inizio di stagione. Sempre col sorriso, ma determinato a dare tutto senza interessarsi troppo di cosa fanno gli altri o di cosa succede intorno a sé. E in tal senso, un segnale è arrivato proprio a Suzuka, dopo quella partenza disastrosa che l’aveva costretto a rimontare: è rimasto tranquillo, lucido, consapevole - come dice Kubica - del proprio potenziale. La Safety Car l’ha aiutato, sì, ma se non fosse stato così veloce come ha dimostrato con quel secondo stint monstre, la Safety non sarebbe servita a niente.

Ha ricostruito la sua gara giro dopo giro, senza andare in palla dopo l’errore. È esattamente ciò che da qui ad Abu Dhabi dovrà fare: rimanere nella sua bolla, isolandosi da tutto il rumore che, inevitabilmente, si genererà intorno a lui. E se poi dovesse arrivare una vittoria, scriverebbe la storia. Come in parte ha già iniziato a fare.