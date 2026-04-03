Matteo Bobbi a MOW su questa F1 non ha dubbi: “Ci sono criticità, ma non asseconderei i piloti. Antonelli incredibile, mi piace l’approccio Ferrari. Io in TV? Devo tutto al Vanz”

Di queste tre gare, due le ha vinte Kimi Antonelli. Sta facendo qualcosa di surreale?

“Sì, sta facendo qualcosa di incredibile. Del valore di Kimi ne eravamo tutti conoscenza, per me lo scorso anno aveva già dimostrato le sue capacità. È stata una stagione passata un po’ in secondo piano, ma ottenere due podi, una pole e nell'ultima parte di campionato sopravanzare moltissime volte Russell l’aveva già resa impressionante. Grazie all’esperienza, alla capacità di gestirsi molto meglio e all’essere già pronto a ogni weekend, quest’anno è riuscito ad alzare ancor di più l’asticella. Sta facendo ciò che ha sempre fatto prima di arrivare in F1 tolta la F2, quando per l’intero team Prema intero non è stato un anno brillante. Kimi è stato questo in Formula Regional, in F4 e, ancor prima, in kart”.

C’è qualcosa che ti ha sorpreso di questo Antonelli?

“Com’è maturato a livello globale, adesso è un pilota che ha la consapevolezza delle proprie forze e di quelle del suo team. In Giappone la partenza lo stava mettendo in una situazione complicata, ma con la pazienza, che è tipica dei grandissimi piloti, è riuscito a raddrizzare tutto quanto. Queste cose mi hanno sorpreso, non tanto la sua esplosività, la sua velocità. Credo che il margine di miglioramento sia ancora molto ampio, ci sono ancora delle cose su cui sta lavorando insieme a Mercedes. Sono sicuro che il meglio di Kimi debba ancora arrivare”.

Tolte le vittorie, quand’è che hai detto “Cavolo, questo ragazzo è speciale”?

“L’anno scorso, quand’è riuscito a uscire da una situazione che poteva essere assai complicata. La F1 è un ambiente abbastanza feroce e lo è ancor di più la nostra nazione. Da italiani tendiamo spesso a salire sul carro di chi va bene esaltandolo, specie se è un nostro connazionale, ma con la stessa velocità siamo capaci di criticarlo. Lui l'anno scorso ha vissuto una fase di campionato difficile, ma lo era anche per la stessa Mercedes. Kimi è sicuramente incappato in una serie di gare un po' negative ed era facile cadere. Aveva 18 anni, una pressione addosso pazzesca. Stavano cominciando a piovere critiche sia dalla stampa internazionale che da quella italiana, ricordo bene cosa si diceva dopo l’incidente con Leclerc in Brasile. Non era scontato togliersi da una situazione così complicata e, a suon di risultati, rimettere tutto a posto con un'ultima parte di stagione incredibile. Ha avuto la capacità di risollevarsi degna di un uomo di enorme esperienza, è sembrato molto più esperto e maturo di quel che è”.

Sei uno degli inviati Sky e Kimi l'hai seguito molto da vicino in queste prime gare. Da casa sembra che lui viva l’ambiente Mercedes come una famiglia, confermi?

“Quando arrivi dalle categorie propedeutiche si tende a vivere il proprio team così. Numericamente le squadre sono composte da un numero minore rispetto alla a quelle di F1. È chiaro, non potrà avere quell'atteggiamento per tutta la vita, ma sicuramente in Mercedes gli vogliono molto bene. Lo hanno messo sotto contratto quando era solo un bambino, lo hanno visto crescere, lo hanno messo su una F1 un po’ contro il parere di tutto e lui è andato a podio già al primo anno, al secondo ha vinto due gare ed è in testa al mondiale. E poi è un ragazzo a cui è complicato volergli male, ha un’educazione incredibile e trova sempre il modo per concedersi a tutti. Presto dovrà cambiare perché sennò ti fai del male da solo, ma è uno a cui non puoi non voler bene”.

Qualche giorno fa Roberto Chinchero ci ha detto “Il favorito è Russell ma Kimi può sognare ad occhi aperti”. Sei d'accordo con questa affermazione?

“Super d’accordo. Kimi deve sognare il mondiale, ma non deve diventare un'ossessione. Lui deve correre punto su punto cercando di mettere in pista la miglior versione di sé stesso senza pensare in solo al campionato. Il pilota che è obbligato a vincerlo è Russell, non Antonelli. George è all'ottavo anno in F1, è un pilota iper solido che ha l'occasione che sognava di avere da tanti anni. Se non dovesse farlo sarà un casino per lui, mentre per Kimi non lo sarà. Se dovesse vincere avrà fatto qualcosa di epico, che rimarrà per sempre nella storia; se non dovesse farlo, invece, sarà normale. Deve solo cercare di migliorare i suoi punti deboli dove possibile. Non deve guardare a George, deve solo fare il suo meglio. E alla fine si vedrà chi è stato il migliore”.