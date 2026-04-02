Gravina si dimette, ma se non cambia il sistema calcio non cambierà mai niente: ecco il “circolino” dell’ex presidente Figc, tra amichettismo, i figli di Tajani e Giorgetti e Geronzi

Gabriele Gravina, uomo di calcio di massimo livello. Perché oltre che essere stato presidente Figc, è stato prima un membro del Comitato Esecutivo Uefa, eletto ad aprile 2021 con 53 voti su 55, e poi, da aprile 2023, vice presidente Uefa. Vice di Aleksandr Ceferin. E proprio il presidente Uefa oggi ha parlato alla Gazzetta: “Non è assolutamente responsabilità di Gabriele e non mi permetterei di attaccare né i giocatori né l’allenatore. Forse sono i politici italiani che dovrebbero chiedersi perché l’Italia ha una delle peggiori infrastrutture calcistiche d’Europa”. La difesa del presidente, però, non è bastata a impedire le dimissioni. Sempre Storiedistadio, poi, evidenzia altri due nomi: il primo è quello di Matteo Marani, giornalista di primo piano e di assoluta competenza, direttore del Guerin Sportivo, ex vicedirettore di Sky Sport e vicepresidente della fondazione Museo del calcio, dal 2023 presidente della Lega Pro. Ritenuto anche lui vicino all’ormai ex presidente Figc, superò nell’elezione Marcel Vulpis, vice del presidente uscente del tempo, Francesco Ghirelli. Il Fatto Quotidiano titolò così l’articolo che dava la notizia: “È la vittoria di Gravina che rafforza la sua maggioranza in Figc”. Oggi nell’elezione del presidente federale la Lega Pro vale il 12% dei voti totali, ma al tempo la percentuale era del 17%. L’altro nome da attenzionare è quello di Benedetta Geronzi, responsabile dell’area istituzionale della Figc. Prima dell’elezione di Marani, scrive Spiezia, si sarebbe tenuta una riunione in un hotel di proprietà del marito di Geronzi tra diversi club di Lega Pro e lo stesso Marani, il prescelto di Gravina.