Che disastro! La Rai ha perso gli ATP Finals e adesso è rimasta pure senza Italia ai Mondiali. Ecco quanto costa la mancata qualificazione

Proprio mentre la redazione di Rai Sport si ribellava al direttore (ora ex) Paolo Petrecca durante le Olimpiadi Invernali, era arrivata la notizia che Mediaset avesse acquisito i diritti per la ATP Finals di Torino; diritti che fino a quel momento, deteneva proprio la Rai. Così, in un momento d'oro per il nostro tennis, e con il tennista più forte del mondo proprio italiano, il servizio pubblico perdeva i diritti di una delle competizioni principali che, oltretutto, si gioca tra l'altro proprio in Italia. Si è preferito puntare sul calcio che, anche se è già al terzo mondiale mancato, è ancora considerato nell'immaginario collettivo lo sport più seguito. Del resto, se gli azzurri si fossero qualificati, la tv pubblica ci avrebbe anche visto giusto.

Invece, alla luce dei rigori persi contro la Bosnia Erzegovina, la scelta si è rivelata una beffa: tutelata dalla clausola in caso di mancata presenza, ma non abbastanza rispetto agli incassi con la nostra squadra in gara. Perché senza gli azzurri, il pubblico che si fermerà davanti alla tv sarà meno numeroso: e questo si tradurrà in minori ricavi pubblicitari.

Nel frattempo, ad arginare le perdite, il fatto che gli incontri che la Rai ha acquistato, sono previsti nella fascia oraria delle 21.00.