Kanye West e la solita ipocrisia italiana: vietano il concerto a Reggio Emilia dopo mesi di accuse di antisemitismo, ma usano la scusa dei “problemi di sicurezza” per lavarsene le mani

Signori, l’Italia ce l’ha fatta a prendere una decisione. Ma ancora non è riuscita a prendere una vera posizione. Chi scrive questo articolo aveva in precedenza riportato la notizia che vedeva al centro le polemiche il presunto annullamento del concerto di Kanye West in Italia, previsto per il 18 luglio all’Rcf Arena di Reggio Emilia, in occasione del Pulse of Gaia Festival (ex Hellwatt Festival).

E alla fine YE non suonerà a Reggio Emilia. Ma non c’è niente da festeggiare, perché la domanda scomoda resta ancora la stessa che avevamo posto nell’articolo precedente.

La decisione è arrivata dopo settimane di polemiche e proteste. Ufficialmente, la motivazione è legata alla sicurezza: troppa concentrazione di pubblico potrebbe causare criticità organizzative che potrebbero comportare enormi rischi.

Ma questa è solo una motivazione formale. Perché la domanda che aleggiava attorno a questo evento non è mai stata soltanto logistica. E continua a essere una domanda scomoda anche adesso che il concerto non si farà più, soprattutto a fronte delle polemiche di chi sta protestando la decisione.

Per settimane ci siamo raccontati che il problema fosse complesso e che bisognasse valutare e contestualizzare. Nel frattempo, però, si parlava di un artista che negli ultimi anni ha trasformato provocazioni antisemite ed elogi ai nazisti in dichiarazioni deliranti che hanno creato parte del suo immaginario e della sua esposizione pubblica.

Contestualmente è stato cancellato anche il concerto di Travis Scott previsto per il giorno prima e con le stesse ragioni: motivi di sicurezza legati a grandi eventi. Associare i due concerti legandoli alla stessa motivazione di annullamento, delinea ancor di più il solito tratto italiano: l’incapacità di prendersi una responsabilità culturale.

La vera ipocrisia italiana è ancora qui: ufficialmente vengono cancellati due concerti per ragioni di sicurezza e capienza ma, inutile girarci intorno, l'intera vicenda nasce attorno a Kanye West e alle sue dichiarazioni antisemite con annesse polemiche che lo seguono da anni. Peccato che nel comunicato della Prefettura di Reggio Emilia, non figura la parola “antisemita”.

Così si evita di prendere una posizione netta. Non si dice che un artista viene respinto per ciò che rappresenta, si lascia che sia l'ordine pubblico a fare il lavoro sporco della politica. E sì, anche se la procedura nasce dalle richieste del Codacons e della Comunità ebraica contro il concerto di West, alla fine ciò che viene riportato principalmente è un discorso legato ai numeri e alla gestione delle folle.