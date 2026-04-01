La verità sul calcio in Italia l’hanno detta Adani e Rimedio in diretta Rai: “La Lega? Non ha tempo per la partita del decennio, però porta le squadre in Arabia per la Supercoppa”

Si è conclusa ancora una volta con le lacrime che rigavano il volto dei calciatori, la rabbia, la delusione e la frustrazione di un popolo costretto a salutare di nuovo l’ultimo brandello di speranza. Un popolo che ha addirittura perso l’attitudine a sognare perché nel 2026 all’Italia, calcisticamente parlando, sognare non è più concesso. Per la terza volta consecutiva la Nazionale azzurra non conquista l’accesso al Mondiale, aprendo ad uno scenario di vuoto inenarrabile ma evidentemente non compreso a dovere. Come se il verdetto del match di Zenica non fosse già una tragedia abbastanza grande e difficile da sopportare e affrontare, a fare da clamoroso aggravante ad una situazione che definire grottesca è riduttivo e probabilmente irrispettoso, sono le sconsiderate dichiarazioni di Gabriele Gravina, attuale presidente della Figc. Sissignori, attuale, perché al netto dell’eclatante storica figuraccia rimediata da tutto il sistema calcio italiano, il numero uno della Federazione Giuoco Calcio ha ben ritenuto la sua posizione esente da responsabilità e colpe, ergo inattaccabile. Per dirla in breve: non si dimette. “Capisco la richiesta di dimissioni a pié sospinto, è un esercizio al quale sono abituato; però le valutazioni vanno fatte dal Consiglio” ha detto nell’immediato post Bosnia-Italia, quando ha gravemente aggiunto che “bisogna smaltire questo momento”, come se una vergogna di tale peso fosse facilmente sciacquabile dalle coscienze. “La prossima settimana faremo riflessioni molto approfondite. Purtroppo si pensa che la Figc possa decidere come costituire una squadra, ma noi facciamo la sintesi su quello che viene messo a disposizione dal nostro campionato. Ci dedicheremo a questa riflessione poi faremo le nostre valutazioni”. Secondo Gravina bisogna riflettere prima di fare un passo indietro che probabilmente non notificherà mai e che, come giustamente in molti gridano, sarebbe dovuto arrivare già ieri sera in seduta stante. Eppure, in perfetta coerenza tricolore, chi dovrebbe dare l’esempio di rettitudine, ancora una volta, assume il ruolo di Bastian contrario fregandosene altamente delle responsabilità da leader, giusto il tempo di posare l’ultima pietra che spinge il carro giù dal baratro. La tragedia è consumata ma a quanto pare basta spendere due parole con l’espressione affranta e tutto diventa archiviabile, in pieno stile ‘piagnisteo dal maglioncino grigio’ da Pandorogate.