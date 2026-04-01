Gravina spara a salve su tutti gli sport dilettantistici: ecco quello che c'è di sbagliato nelle parole sul professionismo. E Abodi gli chiede di andarsene: “Chiederò personalmente le dimissioni”

Un'uscite infelice, ad essere buoni. Quindi sarebbe colpa dei vincoli dei club? Non sono gli stessi a cui sono sottoposte le altre nazionali? Se il problema fossero davvero le catene del professionismo, allora tutte le grandi nazionali europee sarebbero in crisi. E invece continuano a produrre talento e risultati. Colpa della politica? È proprio il presidente federale a dover curare i rapporti con le istituzioni. Tira in ballo i giovani, dice che la federazione non può imporli, ma se i giovani fossero pronti a giocare ad alti livelli non ce ne sarebbe la necessità. Il problema è l’assenza di un sistema che i talenti li formi e li renda maturi, che nelle altre nazioni è una priorità. E poi, sempre a proposito di professionismo: Sinner, Musetti, Berrettini, Paolini, Errani e tutti i tennisti italiani non sono ugualmente professionisti? Sottoposti a vincoli economici e contrattuali? Nonostante questo il movimento tennistico italiano è il numero uno al mondo. Non lo sono anche i giocatori delle nazionali di pallavolo, maschile e femminile, campioni del mondo in carica?

Quella di Gravina poi è anche una grave mancanza di rispetto verso quegli sport “di Stato” che in questi anni di latitanza del calcio hanno regalato grandi gioie agli italiani. Irma Testa, pugile dilettantistica oro mondiale nel 2023 ha risposto così: “I veri professionisti siamo noi, gareggiamo e vinciamo per la maglia e il nostro Paese, guardando i giocatori milionari fare brutte figure. Mi alleno più di un calciatore, guadagnando meno dei loro cuochi o delle loro tate. Nonostante questo quando perdo (quelle poche volte) sento il peso di un'intera Nazione che comunque non mi chiede niente perché impegnata a guardare il calcio… Forza Italia, la pasta e Toto Cutugno”. Mentre il pattinatore Pietro Sighel si è offerto: “Se può aiutare qualche calciatore mi metto a disposizione per fare cambio”.

L'impressione è che di dilettantistica ci sia solo la gestione, sportiva e comunicativa, di un presidente federale che continua ad arrampicarsi su uno specchio in caduta libera. Intanto il ministro dello sport Andrea Abodi ha dichiarato che chiderà personalmente a Gravina le dimissioni. Nella speranza che, almeno per questa volta, tutto non cambi affinchè nulla cambi.