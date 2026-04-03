L’enorme lezione di Lele Adani sul calcio, l’amore e lo sport: “A Zenica ero morto dentro per l'Italia, ma ho sentito le vibrazioni di un’impresa”. E si commuove parlando di una leggenda: Edin Dzeko

Le tre figure fondamentali della Bosnia, per Adani, sono state: il ct Barbarez, Emir Spahic (ex difensore con 94 presenze in nazionale) e il capitano Edin Dzeko. Il diamante di Sarajevo, “trascurato a Firenze”, ha 40 anni, ha accettato di andare a giocare nella seconda serie tedesca con lo Schalke 04 per arrivare pronto a queste due partite. È stato decisivo in entrambe. “Ma non ci basta l’esempio di persone così, che amano il calcio?”, chiede Adani. Nei giorni del terremoto in Figc la domanda non è retorica: c’è da chiederselo da chi ripartire. “La Bosnia lo ha meritato. Vi dico che lo ha meritato ragazzi. C’era un amore nell’aria che noi non abbiamo mai dimostrato, perché noi eravamo tutti in giacca e cravatta, col charter, belli per presenziare una cosa che solo a pochi minuti dalla partita ci siamo accorti sarebbe stata dura”. Non potevamo sbagliare, si è detto, ma chi siamo noi a poterla pensare così che “non siamo a un mondiale dal 2014”? Torniamo lì: arroganza. “Da italiano ero morto dentro, ma da sportivo ho sentito le vibrazioni di un’impresa mai meritata come quella. Mai impresa fu più meritata”. Un popolo affacciato dai balconi per condividere un sentimento. Erano lì per quello. Noi no: noi avevamo solo paura.