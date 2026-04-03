Ma quali Malagò e Abete, il prossimo presidente della Figc secondo Sandro Sabatini è solo uno: “Matteo Renzi”. Il calcio italiano ha bisogno di un rottamatore?

Anche i nomi che stanno circolando in queste ore riflettono questo bivio. I più quotati sono i “soliti noti”. Giancarlo Abete, già Presidente della Figc dal 2007 al 2014 e ora presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole, anzi, uno che con Gravina siede nello stesso comitato di presidenza della Figc. Poi Giovanni Malagò, presidente del Coni dal 2013. Certo, uno che ha dei meriti negli exploit olimpici degli ultimi anni. Malagò unisce capacità manageriali ed esperienza sportiva, e sarebbe il nome portato avanti dalla Lega Serie A, ma rimane pur sempre un uomo dei palazzi del potere sportivi.

Poi dei profili ibridi, non istituzionali in senso stretto ma comunque legati agli organi federali. Demetrio Albertini per esempio, un uomo di campo diventato uomo delle istituzioni. “Giovane” (rispetto ai competitors almeno), competente, noto al grande pubblico, era già stato candidato nel 2014, perdendo contro Carlo Tavecchio, e sarebbe il nome forte dell'Assocalciatori. Poi Matteo Marani, giornalista prestato alla dirigenza sportiva, ex direttore del Guerin Sportivo e di Sky Sport dal 2023 presidente della Lega Pro. Poi il nome, più defilato, di Adriano Galliani. Storico plenipotenziario di Berlusconi al Milan, che ha portato alla vittoria di cinque Champions League, potrebbe trasferire la sue esperienza gestionale dai club all'intero calcio italiano.