Roberto Baggio al posto di Gabriele Gravina in Figc? Da Paolo Ziliani alle pagine ultras, Divin Codino mette tutti d’accordo per il futuro del calcio italiano

Il consenso di Baggio è talmente largo che tiene insieme mondi distinti. Paolo Ziliani, firma del Fatto Quotidiano tra i maggiori critici della gestione Gravina (ma anche durissimo nei confronti di Buffon), auspica da tempo che il Divin Codino venga nuovamente coinvolto negli affari del calcio azzurro. Magari affiancato da un’altra leggenda come Paolo Maldini. Ex giocatori che sì hanno incarnato valori tecnici umani. Anche la pagina Romanticismo ultras che fa il nome di Baggio. E scrive così su Instagram: “Non serve altro, non serve magia, serve coraggio, qui serve una sola cosa: le vostre dimissioni, tutti e subito. Perché chi ha portato il calcio italiano in questo stato non può essere anche quello che dovrebbe salvarlo. Servono uomini veri, servono idee, serve gente che il calcio lo conosce davvero, che lo ha vissuto, capito, rispettato. Gente come Roberto Baggio. Gente che aveva già visto tutto, che aveva già scritto il futuro, e che voi avete scelto di ignorare”. Il riferimento è alle 900 pagine ignorate. Un manoscritto dimenticato che sta tornando di moda. I cambiamenti sono così. Ma tutto, di certo, non può rimanere com’è.