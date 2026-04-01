Ferrari contro Mercedes (e Red Bull), 2026 atto 3: trovato l’ennesimo trucchetto sulla power unit e a Maranello chiamano la FIA, ma come finirà stavolta?

Ci risiamo. A Suzuka, guardando ai motorizzati Mercedes e Red Bull, qualcosa non tornava. Albon si ferma in pista durante le prove libere del venerdì, Verstappen e Antonelli rallentano vistosamente nelle curve veloci del primo settore senza un motivo apparente. Un quadro passato inizialmente inosservato fuori dal paddock, ma a puntarci i riflettori sono stati i colleghi di The Race ricostruendo quanto stesse succedendo in pista. La risposta? Porta dritta a un trucchetto che Mercedes e Red Bull avrebbero usato con le loro power unit e che, adesso, è finito sotto la lente della FIA.

Per capirlo serve una premessa rapida. Semplificando la parte tecnica, l’MGU-K è la componente del motore elettrico che nei nuovi regolamenti fornisce fino al 50% della potenza totale della vettura. È una delle componenti centrali della power unit 2026 e, gestirla bene, fa la differenza tra chi ha potenza quando serve e chi no.