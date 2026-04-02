“I piloti vogliono essere ascoltati, il nostro gruppo Whatsapp esplode”: cara F1, le hai sentite queste parole dopo il botto di Bearman a Suzuka?

I piloti di F1 vogliono essere ascoltati. E non è vero che sono quasi tutti entusiasti delle nuove regole, messaggio che i vertici del circus hanno tentato di lasciar passare in questo avvio di stagione. I toni sono duri, l’opinione comune sempre la stessa: sotto alcuni aspetti questa non è F1 e urge trovare soluzioni, per lo spettacolo in pista ma soprattutto per la sicurezza.

“Quel famoso gruppo WhatsApp l’ho creato nel 2015 o 2016. In questo momento è in fermento. Anzi, è davvero molto in fermento”. A raccontarlo è Alexander Wurz, presidente della GPDA, il sindacato dei piloti.

Intervenuto nel podcast tedesco Lift And Roast, l’austriaco, ex F1 e due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, ha parlato chiarissimo: “La chat praticamente esplode. Non l’ho mai vista così attiva come adesso, anche prima di registrare questo podcast. Si discute di emozioni, di possibili soluzioni, di suggerimenti tecnici e di come convincere tutte le persone che i piloti devono e dovrebbero essere ascoltati”.