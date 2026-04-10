Le Olimpiadi vietano i maschi nelle categorie femminili e tornano a proteggere le donne nello sport? Ci sono voluti lo scandalo Imane Khelif, Angela Carini che piangeva, le medaglie rubate e una presidentessa donna

Partiamo dai fatti, che in questa storia sono stati sempre il problema. Il 26 marzo 2026 il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che l'accesso alle gare femminili ai Giochi Olimpici è riservato alle "femmine biologiche", determinato tramite un test una tantum del gene SRY. La politica entrerà in vigore a partire dai Giochi Estivi di Los Angeles 2028. Non è retroattiva e non si applica allo sport amatoriale, quindi la battaglia più importante è vinta, la guerra ancora no. Il Cio non ha fatto altro che mettere in un documento di dieci pagine tutto ciò che era già ovvio e noto, tutto ciò, per così dire, che era già scritto nella biologia umana. Come ha dichiarato la presidentessa Kirsty Coventry, prima donna a guidare l'ente olimpico nei suoi 132 anni di storia, “alle Olimpiadi anche i margini più piccoli possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. È assolutamente chiaro che non sarebbe equo per i maschi biologici competere nella categoria femminile”. Ma dai…