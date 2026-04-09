Honda, è la giornata delle pessime notizie: quattro vertebre fratturate per Aleix Espargarò e un “vaffa” pesantissimo da Kurt Trieb (che torna in KTM)

La realtà, però, è cinica e se ne frega di Instagram: quelle quattro fratture vertebrali sono un problema grosso sullo sviluppo di una moto che ha un bisogno disperato di chilometri e di sensibilità. A prendersene cura, per un bel po’ di tempo, non potrà essere l’ex capitano di Aprilia, visto che ora sarà trasferito e lo aspettano la Quirón Dexeus di Barcellona, i ferri dei luminari e l'incognita di un recupero che, a 35 anni suonati, non è scontato.Ci sono collaudatori fatti per il metodo e la calma che servono nello sviluppo e altri che sono rimasti piloti: Honda aveva scelto Espargarò proprio per questa seconda caratteristica, ma adesso è tutto da rifare di nuovo e i tempi sono quelli che sono.

Se il corpo di Aleix è ammaccato di brutto, il morale del reparto corse giapponese è letteralmente sotto i tacchi anche per quello che è, a tutti gli effetti, un divorzio tecnico brutale. Kurt Trieb, il guru, l'uomo che ha fatto nascere e andare forte la KTM RC16 e che Honda aveva voluto a tutti i costi e a suon di assegni pesantissimi, ha deciso che il sushi non gli piace più. Anzi, forse non gli è piaciuto proprio mai. Non tanto per il sapore che ha, ma per come in Honda te lo servono: sempre troppo freddo. La storia tra l'ingegnere e il colosso giapponese è durata poco più di qualche mese.