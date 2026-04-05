Non farà “la fine” di Valentino Rossi: la profezia di Jovè (da Lorenzo) su come sta davvero Marc Marquez e il (non) rinnovo con Ducati

“È arrivato al COTA come il solito Marc: con totale fiducia –ha infatti detto Jovè – Ma poi la prima caduta, unita all'errore commesso nella Sprint, lo hanno chiaramente condizionato, a mio parere. Nonostante questo ha concluso la gara tra i primi. Infortunio alla spalla o no, mancanza di fiducia, mancanza di feeling e di controllo della moto è comunque riuscito a farcela. Quindi no, non direi proprio che Marc è già fuori dai giochi in questo 2026. E’ solo un momento che passerà. Ha tre settimane di tempo. Non manca molto. Ma sono d'accordo sul fatto che l'incidente dello scorso anno lo abbia messo sui pensieri. Comunque è ancora lassù a giocarsela”.

I problemi tecnici, quindi, c’entrano, così come sicuramente c’entra il non essere perfettamente in forma, ma probabilmente c’è anche una piccola zavorra mentale che riguarda più il futuro del presente. “Arriverà un giorno –conclude Jovè - in cui smetterà Marc smetterà di sentirsi competitivo. Ma rimarrebbe comunque un pilota molto valido e di vertice, solo che a lui potrebbe non bastare. È vero che il suo corpo comincia a non essere pienamente collaborativo e sono sicuro che Marc ci stia già pensando e riflettendo. Ma ad oggi il momento di dire basta non è arrivato e lo ha dimostrato proprio a Austin, dove ha ripreso in mano un week end che non era cominciato affatto bene sotto tanti punti di vista”.