“GP poco entusiasmante”: il post race di Gigi Dall’Igna è una preoccupante ammissione? Marc Marquez e Ducati non stanno messi bene

Insomma, Marc Marquez ha di nuovo guidato sopra i guai. Prima di tutto i suoi guai. In quel “non si trattiene” c’è l’ammissione, da parte di Dall’Igna, che il nove volte campione del mondo è lontano dalla perfetta condizione fisica che serve per vincere con certe moto, soprattutto nell’anno in cui quelle moto non sono più così tanto superiori a tutte le altre. “Marc – prosegue l’ingegnere della Ducati - non era al cento per cento a causa della caduta di venerdì, e con sensazioni dalla moto ancora incerte, senza poter quindi essere il Marc Marquez che conosciamo così bene e da cui ci aspettiamo tanto. Se a questo si aggiunge il costante miglioramento dei nostri avversari, oserei dire che la situazione diventa molto chiara”. E’ la presa d’atto di una situazione, ma pure il modo per spiegare a tutti che le preoccupazioni, ammesso che si possano già chiamare così, non riguardano Marc Marquez, ma un quadro intero che deve solo essere corretto in qualche dettaglio e nella fortuna.

“Bagnaia – conclude infatti Dall’Igna - è andato vicino a vincere lo Sprint: è stato fantastico e gratificante vederlo correre in testa per così tanto tempo. Domenica non è partito bene, ma si è rapidamente rifatto con una corsa determinata e aggressiva, con una prima metà di gara veloce e sicura. Ha mostrato la giusta determinazione di chi vuole essere protagonista, ma ha poi subito un netto calo di prestazioni che lo ha fatto perdere sempre più posizioni, fino al decimo posto. Diggia è stato solido come una roccia e ha chiuso quarto: ancora una volta migliore pilota della Ducati. Talento e maturità. Quello che è chiaro come il cristallo è che dobbiamo lavorare duramente per migliorare e mettere i nostri piloti nelle condizioni di dare il massimo, soprattutto ora che gli avversari si stanno dimostrando così competitivi. Negli USA abbiamo faticato più di quanto avremmo dovuto: è stato un campanello d'allarme che deve spingerci a tornare a vincere”.