Signori, Kimi Antonelli che percula Gravina è lo spettacolo del giorno: “La Nazionale? Tra l’altro noi siamo dilettanti”. Ma è una risposta che racconta anche altro…

Una promessa che aveva già fatto subito dopo aver conquistato la pole position in Cina, a Shanghai, da quel momento in poi inarrestabile: il giorno dopo è arrivata la prima vittoria in carriera, replicata due settimane dopo a Suzuka, battendo ancora George Russell sia in qualifica che in gara e prendendosi la leadership momentanea del Mondiale.



Un sogno a occhi aperti, un qualcosa di unico per la nostra Nazione che, così protagonista in F1, tolte le vittorie della Ferrari, non lo era da anni. L’ultimo pilota italiano a giocarsi il campionato fu Michele Alboreto, nel 1985, poi soltanto speranze mai concretizzate.

Però, la stoccata di Kimi a Gravina racconta anche di un ragazzo estremamente rilassato e che, almeno fin qui, la pressione l’ha gestita nel modo migliore possibile. Scende in pista con l’obiettivo di divertirsi, di fare il massimo, senza pensare troppo a quel che sarà. È il mood giusto, come di recente ci hanno raccontato anche Davide Valsecchi, Roberto Chinchero e Matteo Bobbi con cui abbiamo parlato di quanto successo nelle ultime settimane.

Così è anche fuori dal paddock: noi l’avevamo visto spensierato a Franciacorta, in occasione di una gara di kart a cui non aveva voluto mancare tra il GP di Cina e quello del Giappone, con lo stesso sorriso che si è visto nell’intervista mandata in onda. D’altronde, è un ragazzo che ancor prima di essere il leader del mondiale di F1 sta vivendo il suo sogno, quello che ha rincorso sin da quando era un bambino. E (per ora) sembra godersi tutto al massimo.