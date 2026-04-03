Toto Wolff, a che gioco stai giocando? “A Miami un nuovo inizio. Ora sembriamo eroi, ma tra tre GP…”. Ecco cosa c’è dietro al messaggio diretto (soprattutto) a Ferrari

Con la cancellazione dei GP di Arabia Saudita e Bahrain, il tempo a disposizione delle squadre per concentrarsi solo sul lavoro in fabbrica è aumentato. E proprio a Miami, come la passata stagione, si vedranno i primi grossi upgrade sulle vetture: sarà così per Ferrari e McLaren, ma difficile pensare che Mercedes sarà da meno.

Ce la si aspetta ancora lì davanti, ma per Toto vincere non è così scontato guardando a questo inizio di stagione: “Durante le prime due gare eravamo ancora dominanti, ma già a Suzuka non è stato più così. Abbiamo sempre messo in guardia la gente su questo aspetto, abbiamo disputato soltanto tre GP. Al momento sembriamo degli eroi, ma è del tutto possibile che non lo saremo più tra altre tre gare”.

Tolta Red Bull, sembrata più in difficoltà, le principali minacce restano McLaren e Ferrari, come ci ha confermato anche Matteo Bobbi in una recente intervista. E se quando Wolff parla di Suzuka il riferimento è alla McLaren, capace di essere veloce nonostante fin qui la vettura sia rimasta praticamente quella della prima uscita stagionale di Barcellona, quando cita le tre gare l’attenzione passa a Ferrari.