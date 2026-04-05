Che scaz*o tra Cassano e Zazzaroni. Fantantonio attacca: “Giornalisti vergognatevi”. E il direttore del Corriere dello sport replica: “Fai tenerezza. Uno pseudo rivoluzionario con l’iban al posto degli ideali”

“Si vergognino, tutti”. Antonio Cassano vuole un “reset” del calcio italiano, i protagonisti del fallimento se ne devono andare a casa. Fantantonio a Viva el futbol con Lele Adani e Nicola Ventola se la prende con tutti, ovviamente a partire da Gabriele Gravina, che “ha offeso tutte le persone che fanno sport extra. Loro guadagnano mille euro, lui milioni per fare il lecchino a tutti i presidenti della Serie A”. Da Gravina in giù, fino ai giornalisti: “Si devono vergognare i direttori dei giornali, chi parla in tv e quelli che spingono per falliti di allenatori come Allegri. Quello che dice lui è una vergogna, dignità zero quando dice che bisogna fare i fortini. Quelli che lo lecchinano per avere due pass in più si devono vergognare: la gente deve essere avvelenata con loro”. Il messaggio della vergogna deve arrivare a delle persone specifiche, di cui Cassano fa nomi e cognomi. Il primo è Beppe Bergomi, che ha aperto a una candidatura per dare una mano: “Ma non vi vergognate, la dignità non ce l'avete? Avete dignità zero. Voi coi vostri amici, i Caressa, i Bergomi, gli Zazzaroni e i Sabatini vi dovete vergognare: state portando il calcio nel baratro col vostro lecchinaggio a destra e a sinistra?”. Perché secondo Cassano è ora di “fare piazza pulita, fuori dal cazzo tutti. Dobbiamo resettare con gente che ama il calcio e non i propri interessi”. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport, non ci sta a sentire i toni dell’ex calciatore. E via social risponde all’attacco.