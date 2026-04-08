Andrea Iannone farà il CIV Superbike? La domanda, semmai, è quanto rischia di prendere la paga dopo il test di Misano (visto il livello)

Ci sarebbe tutto da organizzare, una moto da comprare, sponsor da coinvolgere e, comunque, resterebbero tanti punti interrogativi che in questo momento sia Cecchini sia Andrea Iannone possono, al limite, valutare come eliminabili o meno. Se non lo saranno, è chiaro che nessuno dei due avrà interesse a buttarsi in un campionato da azzoppati e sapendo pure di avere gli occhi di tutti puntati addosso sin dal minuto zero. La fase è di studio e valutazione e qualsiasi scarto in avanti ora non avrebbe senso. Conviene, piuttosto, stare alla finestra e capire gli eventuali sviluppi. Vale per la partecipazione all’intero campionato e vale anche per valutare eventualmente qualche wildcard.

Anche perché – e questo è un aspetto assolutamente da non sottovalutare – non sta scritto da nessuna parte che partecipare al CIV per Andrea Iannone equivarrebbe a un andare a vincere facile. Il test stesso, anche se fatto con una Panigale completamente originale e con già tre anni sulla groppa, l’ha dimostrato. Nel primo giorno ha chiuso decimo, nel secondo quarto. Sono risultati ottimi, sia inteso, ma raccontano comunque un equilibrio che ci sarebbe a prescindere, visto che il CIV Superbike vedrà in griglia piloti del calibro di Michele Pirro, che ancora se la cava anche in MotoGP, Alessandro Del Bianco, vincitore lo scorso anno, e Michael Ruben Rinaldi, che ha vinto anche in Superbike e che è determinatissimo a rilanciare la propria carriera. Insomma: Iannone dovrebbe quindi giocarsela con gente veloce e che ha alle spalle una struttura già rodata per questo tipo di campionato. Improvvisare potrebbe essere più controproducente che interessante.