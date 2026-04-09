La guerra ha fermato F1 e MotoGP ma non Valentino Rossi, che darà tutto questo weekend al Paul Ricard. Ecco gli orari e dove vederlo

Nuovo anno, nuova sfida. Mentre F1 e MotoGP sono ferme a causa della guerra, che ha fatto saltare i GP di Arabia Saudita e Bahrain per la prima e Qatar per la seconda, in pista ci sarà Valentino Rossi al Paul Ricard, per l’ennesimo primo giorno di scuola di una carriera infinita. Terminato l’impegno nel WEC, quest’anno il Doc correrà nel GT World Challenge, sempre al volante della BMW M4 GT3 con cui ha iniziato il 2026 a Bathurst, oltretutto rinnovando la “tradizione australiana” finendo terzo al traguardo della 12 Ore di Mount Panorama.

Un campionato che conosce bene e che l’ha visto vincere in diverse occasioni, prima nel 2023 e poi nel 2024 e 2025, sempre a Misano. Quest’anno, però, per il Dottore ci sarà anche una grossa novità: a condividere con lui l’abitacolo della BMW #46, sempre gestita dal team WRT, ci saranno i giovanissimi Max Hesse e Dan Harper, entrambi piloti ufficiali della casa di Monaco di Baviera, con Harper impegnato al fianco dell’equipaggio soltanto per i round Endurance come quello che scatterà questo fine settimana.