Max Verstappen come Alain Prost nel 1992? Un ex campione di F1 non ha dubbi: “Arriva un momento in cui la motivazione cala, potrebbe aver bisogno di una pausa”

Max Verstappen ha smesso di essere frustrato. Lo ha detto lui stesso a Suzuka, con una chiarezza disarmante: non è più arrabbiato, non è più deluso, è andato oltre. E quando un pilota che ha vinto quattro titoli mondiali consecutivi dice di essere oltre la frustrazione, la domanda che ne segue non riguarda più il regolamento o la Red Bull. Riguarda il futuro.

Le dichiarazioni giapponesi hanno aperto un dibattito che ora coinvolge tutto il paddock. Tra chi ha scelto di intervenire c'è Damon Hill, campione del mondo 1996, intervistato dalla BBC. Il britannico non ha usato giri di parole: “Penso che, se non sei felice di fare qualcosa, dovresti semplicemente smettere e dedicarti ad altro. Non credo che qualcuno debba sentirsi obbligato a continuare”.

Hill ha anche smontato l'ipotesi che le dichiarazioni di Verstappen possano essere una strategia per ottenere più potere o influenzare la situazione regolamentare dall'interno: “Rischierebbe di ottenere l'effetto opposto, spingendo gli altri a dirgli: ‘prenditi del tempo e torna quando avrai le idee più chiare’”.