Via l’ibrido e motori V8, cambia tutto in F1? Dalla Germania parlano chiaro e in FIA c’è chi non vedrebbe l’ora

E proprio a causa di questo presente, i tempi non possono essere brevi. Ferrari, Mercedes, Red Bull Powertrains, Audi e Honda hanno investito cifre enormi per sviluppare le power unit attuali e nessuno è disposto a gettare tutto al vento nel giro di una stagione. Il regolamento 2026 è appena entrato in vigore e smantellarlo, quasi a effetto immediato, sarebbe un precedente pericoloso oltre che un danno economico e d’immagine difficilmente giustificabile.

Quello che cambia, però, è il contorno. Fino a qualche mese fa parlare di un ritorno ai motori termici in F1 sembrava nostalgia da bar, mentre ora tutto sembra più concreto. Anche perché, quantomeno per come stanno adesso le cose, di gara in gara questa stagione sta dimostrando che qualcosa nel nuovo regolamento non funziona come previsto. E quando i problemi diventano visibili a tutti, tocca trovare il prima possibile delle soluzioni. Il V8 turbo del 2031 è ancora un’ipotesi che, per la prima volt però, potrebbe non essere campata in aria.