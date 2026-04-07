Mentre stavate festeggiando, Lewis Hamilton se n’è uscito con il video dell’anno: Tokyo, una Ferrari F40 e…Kim Kardashian per la prima volta

Tokyo, parcheggio di Daikoku, uno dei punti di ritrovo più iconici tra gli appassionati di auto giapponesi: quelli di Tokyo Drift, delle carrozzerie elaborate, dei motori che si sentono ancor prima di vederli. Lewis Hamilton è lì con una Ferrari F40. Fa burnout, si prende la scena e porta una delle macchine più leggendarie della storia in giro per la città come se fosse la cosa più naturale del mondo. Per chi lo conosce non è una sorpresa, così come la F40 non è una scelta casuale: è la sua macchina preferita da sempre, quella con cui aveva scelto di posare al suo arrivo a Maranello quando aveva firmato con la Ferrari, quella a cui ha sempre detto di voler dedicare una linea tutta sua.

Il video è clamoroso, la macchina splendida, e Hamilton sembra esattamente dove vorrebbe essere: lontano dal clamore della F1, in mezzo a gente che ama le auto e non ha bisogno di altro. Daikoku è quel tipo di posto, un po’ magico e un po’ segreto nonostante tutti lo conoscano: ci vai per le macchine, per i motori, per l’aria che si respira. Nient’altro.