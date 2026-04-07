Ma cosa c’è scritto davvero nel dossier Baggio per rifondare il calcio italiano? Le 900 pagine (o 450?), gli autori oltre il Divin Codino e perché è ancora attuale

Novecento pagine suddivise in sette capitoli: analisi del calcio italiano, overview internazionale, mappa del progetto, organizzazione fase sperimentale, studio tecnologia, studio metodologia, analisi dei costi. L'idea centrale era quella di ripartire dal calcio giovanile, evitando la dispersione del talento e l'inquinamento da parte di interessi e forze esterne. I vivai al centro del villaggio, con i talenti italiani sotto il controllo della Federazione. Cento CFF, Centri di Formazione Federali, capillari sul territorio italiano per individuare e sviluppare i talenti. Un modello che ha già portato al successo la Francia, con sedici accademie d'elite sparse sul territorio nazionale e l'eccellenza del centro di Clairefontaine. Non solo accademie per i calciatori, centri fondamentali anche per la formazione dei tecnici e degli allenatori, per istituire un modello metodologico omogeneo: “Professionisti – dice Petrone - non allenatori che spingono per il risultato a svantaggio della formazione e della tecnica”. Un'alta formazione per maestri di calcio, attraverso metodologie all'avanguardia e analisi del gioco e delle capacità motorie in base alle fasce d'età di bambini e ragazzi.

“Roberto Baggio – continua Petrone - aveva lavorato in direzione della tecnica individuale, affinché la palla tornasse protagonista nella formazione di un giovane. Volevamo togliere il risultato nelle partite sino a una certa età. Il settore tecnico era la base di tutto, doveva monitorare il lavoro nei centri federali con telecamere e sistemi di controllo. Il lunedì dopo la partita avremmo fatto sessioni di allenamento uguali per tutti in tutta Italia, oggi si sarebbe potuto fare anche molto di più. Avremmo creato degli under che non sarebbero stati figli delle lobby dei procuratori. Volevamo lavorare anche sull'etica, sin dalle scuole, avremmo tolto la personalizzazione dell'allenatore perché ci sarebbe stato un sistema di controllo centrale”.