Sinner ha gli occhi sul Roland Garros (e su Carlos Alcaraz). I dubbi di Paolo Bertolucci: “Jannik giocherà a Montecarlo? Il cemento americano ti toglie il sangue”

Profetico in tal senso è stato l’ex tennista Paolo Bertolucci che sulla Gazzetta aveva scritto di un Sinner capace “di riuscire, nei momenti importanti, ad alzare l’asticella del proprio gioco” ed esprimersi ad altissimi livelli anche quando il livello altissimo sembra fuori portata. Anche contro il ceco Lehecka è andato in scioltezza e in un’ora e 33 minuti di gioco, al netto dell’interruzione di un’ora e 28 minuti tra primo e secondo set, l’azzurro inanella la 17esima vittoria consecutive a livello di 1000 e conquista il 26esimo titolo in carriera che fa da “apripista” ad una stagione appena cominciata. Il successo su Lehecka ha difatti riaperto la corsa alla posizione numero 1 del ranking Atp appunto, una rincorsa che, come faceva notare ieri lo stesso Bertolucci, Sinner dovrà decidere come proseguire nella stagione della terra rossa. Montecarlo, Barcellona? Madrid? Quale sarà la città giusta dove insidiare ancora Carlos Alcaraz, prima del grande duello di Roma e Parigi? Il focus è ovviamente sui Grandi Slam quindi su Parigi, senza dimenticare Roma, tappa alla quale, da buon italiano, Sinner tiene tantissimo. Specie perché, Jannik ne è consapevole, come ha predetto Bertolucci, “il numero 1 è la conseguenza dei successi, della partite giocate”. L’unico neo, per l’appunto, è la possibilità di tenere questo ritmo. Il primo dubbio, scrive ancora Bertolucci, è: “Giocherà a Montecarlo?”. Sinner è reduce da un mese sul cemento americano, passando da una costa all’altra, che ti toglie il sangue e ti consuma sotto tutti i punti di vista. Potrebbe presentarsi a Montecarlo, Roma e Parigi, oppure saltare il Principato e concentrarsi subito su un richiamo di preparazione e sul passaggio alla nuova superficie. La terra, storicamente, non è quella che sceglierebbe per giocare il match della vita. Lo farebbe indoor, o in alternativa punterebbe sul cemento e sull’erba”.