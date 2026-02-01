Alcaraz vince gli Australian Open e Djokovic parla di ritiro? “È stato un viaggio incredibile”. 38 anni, la vittoria contro Sinner e l’orgoglio di un campione

Novak Djokovic l’aveva presa anche con ironia, questa finale. In conferenza dopo la vittoria con Jannik Sinner ha detto che l’azzurro “l'ha lasciato vincere”. È grato al suo corpo, Nole, che gli ha permesso di essere lì, a 38 anni, a giocarsi il venticinquesimo Slam della sua carriera contro Carlos Alcaraz, il miglior giocatore al mondo. Nel quarto set, secondo game, il serbo ha la battuta. Un rovescio si schianta sulla rete e la palla muore nel suo campo. Il pubblico mormora per l’errore che sembra il segno della resa. In quel game Djokovic annulla sei palle break e resta in partita. Il primo punto del game successivo lo prende Alcaraz su una risposta aggressiva di Nole. Lo fa sapere al numero uno al mondo e a tutta la Rod Laver Arena: non è finita. Carlos fa correre il suo avversario, alternando botte da fondo campo alle solite smorzate. Vince il game del 6-5 e urla al pubblico, che sta dalla parte di Novak. Alla fine il più giovane vince in quattro set: 2-6; 6-2; 6-3; 7-5. Alcaraz vince l’ultimo titolo che gli mancava per completare il Career Grand Slam. Il più giovane di sempre a riuscirci. A 22 anni quella formula, “il più giovane di sempre”, l’ha già sentita diverse volte.