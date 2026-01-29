Tennis spietato a Melbourne: Musetti si ritira mentre Djokovic rimanda il ritorno a casa. L’arma del serbo? Un fisico venerato contro generazioni prematuramente fragili

Una fortuna figlia di due ritiri che gli hanno regalato ore preziose di riposo, quella stessa fortuna che sotto un’altra veste ha aiutato Jannik Sinner nel suo momento buio di crampi contro Spizzirri, con la chiusura del tetto per heat hazard. Ammetterlo non è un male, anzi, ma si sa che la buona sorte ha una vita limitata e comunque va di pari passo con la religiosa attenzione riservata al proprio corpo.



Facciamo un salto ad Atene, dove Musetti e Djokovic si sono sfidati in finale, per poi incoronare vincitore il veterano di Belgrado. Nella sconfitta, Lorenzo è stato fortunato, i tifosi si ricorderanno che con il forfait di Nole alle Nitto ATP Finals, è diventato lui il legittimo erede dell’ultimo posto disponibile nella race di fine anno. Anche lì, Novak Djokovic ha ascoltato il suo corpo.



Tornando al presente, a Melbourne, è come se si fossero invertiti i ruoli, un destino ormai tracciato, una semifinale tutta azzurra, portata via da una bandiera bianca, in questo caso tutt’altro che volontaria, obbligata. È così che Nole ci ha regalato un pezzo di storia italiana del tennis, con due italiani a Torino, ma ce ne ha rubato un altro. Ci possiamo domandare come sarebbe andata una semifinale tra il numero 2 e il numero 5 al mondo, ma comporterebbe un dispendio di energie inutile, da impiegare piuttosto sull’incognita che è - e sempre sarà - Novak Djokovic.



Contro Jannik Sinner si appresta ad affrontare l’ennesimo fantasma del passato, l’ultima vittoria dell’ex numero 1 è datata 2023, alle ATP Finals, da lì la discesa dall’Olimpo, con la prima magica stoccata dell’altoatesino alla Davis Cup a Malaga, per concludere in semifinale a Wimbledon dell’anno scorso. Da Londra all’emisfero australe, l’Italia non aspetta altro che un’altra succulenta semifinale tra il giocatore più vincente della storia della racchetta e colui che sembra sulla buona strada per spodestarlo. Carlos Alcaraz permettendo. La conclusione più spontanea alle sette e più vite di Novak Djokovic, è che quel culto a tratti assurdo del proprio essere sembra trasformarsi nella medicina migliore contro una generazione intera. Una pillola di sopravvivenza ai nuovi talenti, che per un motivo o per l’altro, vuoi uno stile di gioco dispendioso (le grandi aperture di Musetti, lontanissimo dalla riga di fondo) o un accanimento sul fisico, cadono troppo prematuramente a pezzi.