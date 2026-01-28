Alcaraz agli Australian Open è il numero uno anche nel gossip? I cori delle groupie quando si toglie la maglietta bagnata e il presunto flirt con la Peggy Gou

Parliamo della dj sudcoreana Peggy Gou, pseudonimo di Kim Min-ji. Classe 1991 e uno Spotify da oltre 5 milioni di ascoltatori mensili, Peggy Gou è una delle artiste più rappresentative del panorama della musica elettronica. Con il suo stile che fonde tecno, house e musica retrò riesce a farsi apprezzare sia dai puristi – è stata la prima dj sudcoreana a suonare al Berghain di Berlino – che dagli ascoltatori più pop. Una vera e propria star internazionale, proprio come il tennista. Alcaraz e Gou prima di sbarcare a Melbourne erano stati avvistati a cena Seul, mentre contro De Minaur l'artista ha seguito il match dal suo box tifando per lo spagnolo. Per la cronaca, 3-0 in poco più di due ore al numero 6 del ranking. La dj fa parte della line-up di artisti che suoneranno alla finale prevista per l'1 febbraio, ma Alcaraz al microfono ha subito chiuso alle voci del flirt: "Peggy è un'amica, è davvero simpatica. Sono felice di vederla qui. Se voglio vederla suonare è meglio che vinca il prossimo turno. Ho ricevuto un grande supporto da lei, è davvero fantastico. Spero di vederla suonare domenica". È diplomazia o una vera smentita? L'1 febbraio la coppia si potrebbe riunire quantomeno sul campo da gioco, seppur in ruoli diversi. Alcaraz è il numero 1 del mondo anche nel gossip. Già la serie su Netflix aveva contribuito a farlo conoscere anche fuori dal campo. Un campione che inizia a diventare pop, e tra vincenti e cronaca rosa il personaggio cresce quanto il giocatore.