Alcaraz agli Australian Open è il numero uno anche nel gossip? I cori delle groupie quando si toglie la maglietta bagnata e il presunto flirt con la Peggy Gou

Tutti pazzi per Carlos Alcaraz, o meglio tutte pazze. Lo spagnolo lo sa e se ne compiace. Se un tempo le appassionate di tennis sbavavano per Bjorn Borg e i suoi capelli biondi oggi stravedono per Carlitos e il suo fisico. Lui ci mette del suo... Dopo il match vinto contro Tommy Paul agli Australian Open infatti lo spagnolo si è cambiato la maglietta a favor di telecamera durante l'intervista con Jim Courier. Uno spogliarello improvvisato, che il numero 1 del mondo ha giustificato dicendo: “Lo faccio solo perché non mi va di fare le interviste con la maglietta sudata, non pensavo che questa cosa potesse piacere tanto. Non mi va di farmi vedere tutto sudato”. Un gesto che per le fan sugli spalti ha prodotto più entusiasmo di un ace a 220 km/h. Alcaraz vince, convince e intanto alimenta il reparto gossip, che nel suo caso viaggia a ritmi, ovviamente, da numero 1 del mondo. Il murciano è uno scapolo d'oro. È giovane, ricco, vincente e attualmente single, e a Melbourne dagli spalti piovono addirittura le proposte di matrimonio. Archiviati i rumors di una sua possibile relazione sentimentale con la collega Emma Raducanu. Ora, come Borg, Alcaraz potrebbe aver trovato la sua Loredena Bertè.
Parliamo della dj sudcoreana Peggy Gou, pseudonimo di Kim Min-ji. Classe 1991 e uno Spotify da oltre 5 milioni di ascoltatori mensili, Peggy Gou è una delle artiste più rappresentative del panorama della musica elettronica. Con il suo stile che fonde tecno, house e musica retrò riesce a farsi apprezzare sia dai puristi – è stata la prima dj sudcoreana a suonare al Berghain di Berlino – che dagli ascoltatori più pop. Una vera e propria star internazionale, proprio come il tennista. Alcaraz e Gou prima di sbarcare a Melbourne erano stati avvistati a cena Seul, mentre contro De Minaur l'artista ha seguito il match dal suo box tifando per lo spagnolo. Per la cronaca, 3-0 in poco più di due ore al numero 6 del ranking. La dj fa parte della line-up di artisti che suoneranno alla finale prevista per l'1 febbraio, ma Alcaraz al microfono ha subito chiuso alle voci del flirt: "Peggy è un'amica, è davvero simpatica. Sono felice di vederla qui. Se voglio vederla suonare è meglio che vinca il prossimo turno. Ho ricevuto un grande supporto da lei, è davvero fantastico. Spero di vederla suonare domenica". È diplomazia o una vera smentita? L'1 febbraio la coppia si potrebbe riunire quantomeno sul campo da gioco, seppur in ruoli diversi. Alcaraz è il numero 1 del mondo anche nel gossip. Già la serie su Netflix aveva contribuito a farlo conoscere anche fuori dal campo. Un campione che inizia a diventare pop, e tra vincenti e cronaca rosa il personaggio cresce quanto il giocatore.