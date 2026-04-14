Un consiglio non richiesto a Marina Berlusconi che vuole scendere in campo: fai con la politica (e Forza Italia) quello che stai facendo con la Silvio Berlusconi Editore e che tuo padre non ha saputo fare

Da qualche anno la Silvio Berlusconi Editore si è fatta interprete di questa sottocultura, di questo “liberalismo underground”, poco apprezzato in Italia ma che attira sempre più giovani: europeisti, radicali, liberali e moderati democratici. Per anni i giovani hanno visto il Regno Unito conservatore sfracellarsi con la Brexit ma fiorire con un approccio liberale (ora sotto attacco), la Grecia arrivare alla legalizzazione del matrimonio omosessuale con il governo di destra di Kyriakos Mitsotakis, hanno visto recentemente che l’estremismo nazionalista lo puoi inibire con la socialdemocrazia conservatrice, come quella dei democratici cristiani di Merz in Germania, e infine hanno gioito per la vittoria del conservatore Magyar su Orbán. Sono stanchi dei Salvini, dei Vannacci, dei Gasparri, delle Santanché, dei La Russa, della vecchia e nuova sinistra da Seconda/Terza Repubblica. Bisogna chiedersi cosa fare per questa minoranza intelligente e spesso intellettuale, a favore del nucleare, né negazionista sul clima ma neanche catastrofista, appassionata di dati e analisi basate sui fatti e così via. Così come la Silvio Berlusconi Editore, a differenza del politico di cui porta il nome, ha fornito una bibliografia minima che passa da scrittori come Walter Siti e politici come Tony Blair, che passa dagli studiosi Jaques Ellul e Deirdre Nansen e arriva ad Alexander Baunov, che culmina infine con L’antidoto di Claudio Cerasa, un libro basato sui fatti e costruito sulla falsa riga dei libri inglesi, svedesi e americani sull’ottimismo razionale (penso ad Hannah Ritchie o a Hans Rosenberg); allo stesso modo Marina Berlusconi, a dispetto del suo cognome e delle attuali alleanze, deve cercare politici di razza e una classe dirigente in grado di rispondere con concretezza e competenza ai problemi dell’Italia reale. Può farlo? Chi l’ha preceduta non ce l’ha fatta, chi governa non ce l’ha fatta e persino la sinistra, storicamente associata a varie forme di feticismo e snobismo culturale, tanto da attirare proprio critica anti-intellettuali e becere, non ce l’ha fatta (l’ultimo blando tentativo è stato con Giuliano da Empoli segretario del Mic di Rutelli nel 2007).