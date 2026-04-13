L’Italia faccia come l’Ungheria (e la Germania) e batta i sovranisti da destra

Mentre Vannacci si stacca dalla Lega perché poco estremista e FdI con Forza Italia iniziano a fare discorsi che la Lega, per sua stessa natura, non può e non sa accettare; mentre un nuovo centro moderato è in cerca di un polo a cui appoggiarsi per vincere qualcosa (non dico tanto, ma più di un paio di poltrone almeno); mentre la sinistra non sa mettersi d’accordo non solo su unico leader rappresentativo, ma neanche sulla necessità di trovarne uno attraverso il meccanismo delle primarie, l’Ungheria ci insegna qualcosa. Affluenza record e qualche dato: vittoria schiacciante del conservatore Magyar con Tisza (138 seggi in Parlamento), risultato modesto per Orbán con Fidesz (55 seggi in Parlamento) e risultato misero ma non insignificante dell’estrema destra rappresentata da Mi Hazánk (circa 6-7 seggi in Parlamento). La sinistra non c’è, se c’è, ha appoggiato l’unico partito realisticamente in grado di battere Orbán, e cioè Tisza; in tutti gli altri casi conta zero (e certamente meno del 5%). È un segnale. L’alternativa ai populismi in Europa esiste e dovrebbe essere cercata in una destra diversa, filoeuropea ma non per questo burocratica, conservatrice ma non per questo illiberale, in dialogo con l’Occidente piuttosto che con la Russia. È un segnale anche per Giorgia Meloni, che tra defenestrazioni e dimissioni potrebbe iniziare a rinnovare la sua classe dirigente pescando tra moderati e liberali piuttosto che tra i soliti infoiati dalla retorica di Pontida.