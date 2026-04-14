Delitto di Garlasco e (triste) stato delle cose: Giletti che asfalta Garofano è lo specchio di un Paese dove i sedicenti “infallibili” parlano e chi fa domande deve tacere (da casa)

Massimo Giletti, nel tentare di ricomporre il mosaico investigativo di Garlasco, si è scontrato con quel vetro che fa sembrare eleganza — intesa come rigore — ciò che invece è dogmatismo pure quando c’è di mezzo la scienza. Il dibattito sul DNA ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi è ormai scissione dell'io collettiva. Da una parte l’evidenza scientifica che punta verso la linea paterna di Andrea Sempio escludendo Alberto Stasi; dall’altra una resistenza istituzionale che nega il fallimento per preservare l'ipertrofia del proprio simulacro pubblico. Sentire il genetista Marzio Capra liquidare quella traccia come una "casualità" - senza dire che è la stessa casualità che c’è nel centrare il 6 al SuperEnalotto - quasi che il destino si divertisse a seminare profili genetici per puro scherzo, "non sta né in cielo né in terra", come ha giustamente sottolineato il conduttore.

Il clima s’è fatto asfittico quando poi il giornalista, colui che per vocazione dovrebbe agire come funzione regolatrice della realtà, viene dapprima castrato dal silenzio e poi sospinto verso l’irrilevanza attraverso un per nulla sottile meccanismo di gaslighting istituzionale. Lo scontro tra Giletti e il generale Luciano Garofano sulla porta a soffietto della cantina è l’emblema di tutto: davanti a dubbi legittimi su analisi che parrebbero parziali, il generale si rifugia in un’offesa sdegnata: "Lei come nella puntata precedente vuole provocarmi... non merita nessun commento la sua risposta e quella di altri". Il problema, però, è che qui si annulla il diritto alla domanda. Quando l’autorità perde la propria dignità, non risponde al merito ma colpisce l’osservatore, degradandolo. "Mi spiace Generale che lei dica che io non meriti una risposta, io credo di meritarla per il mazzo che mi sono fatto - ha replicato un Giletti ormai sbroccando, ma lucido nel denunciare un sistema dove le indagini, dopo vent’anni, appaiono fatte "con i piedi". È la solita ripetitiva tragedia di un Paese dove chi osa ancora interrogare si macchia di lesa maestà, mentre i custodi del dogma si trincerano dietro il "non ricordo" o il "non merita risposta".