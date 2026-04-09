Delitto di Garlasco: sul gatto (forse) investito da Andrea Sempio ha ragione Giada Bocellari. Mentre i consulenti dei Poggi, Capra e Redaelli…

Chi lo ha detto senza politichese e senza prenderla larga, paradossalmente, è qualcuno da cui, invece, ci si poteva aspettare strumentalizzazione, non fosse altro che per una questione di ruoli. Giada Bocellari, la legale di Alberto Stasi, sempre dallo studio di Mattino5, ha scelto la strada dell’onestà intellettuale: “Io in macchina, a volte, dico cose anche peggiori”. Game, set, match. E discorso chiuso? No, perché la stessa legale, poi, spiega il passaggio fondamentale tra tutti i discorsi che si possono fare sulla personalità di Andrea Sempio: c’è già chi ha lavorato a questo. “Sarà più interessante – ha tagliato corto - capire la relazione che ha fatto il RACIS. E’ vero che, in un processo, le consulenze personologiche non sono ammesse, ma in questa fase, se la Procura ha ritenuto di dare questo incarico, e per Stasi non è stato fatto, è perché pensava di avere elementi da analizzare". Insomma, non sarà un gatto per strada (per quanto l’episodio possa risultare impattante) a raccontare niente di Andrea Sempio, ma altre pagine che ancora non conosciamo perché segretate.

La Bocellari, piuttosto, ha preferito dilungarsi di più sulla scena del crimine. Sulle famose palline di carta trovate sul tavolo e mai viste da Alberto Stasi, che aveva messo a verbale anche che la cucina della casa di Via Pascoli, la sera prima del delitto, era stata riordinata. Quell’ordine all’indomani non c’era più e la chiave di tutto, probabilmente, è su tutto quello che può essere successo tra l’ordine della sera prima e il disordine del giorno dopo. E’ per questo che la legale di Stasi ci tiene a ribadire che Alberto non può aver dormito lì quella notte. "Quando lui si è fermato a dormire, due volte in quei dieci giorni, lasciava la macchina nel vialetto interno alla villetta – spiega - Chiunque lo poteva sapere, ma se continuiamo a citare la sentenza di condanna non ne usciamo. Io non ho certezze, ma se dobbiamo uscire dalla narrazione si deve considerare tutto. Si dice inoltre che Stasi frequentava casa Poggi, ma la verità è che lui non entrava e frequentava quella casa così assiduamente, era molto meglio conosciuta da Andrea Sempio. Chiara e Alberto non erano i classici fidanzati in casa".